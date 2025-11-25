Deneme amaçlı ekilen üründe ilk hasat yapıldı: Çiftçiler için önemli bir gelir kapısı olabilir

"Bu çalışma geliştirilirse hem ülke ekonomisine katkı sağlar hem de çiftçiye destek olur"





Alternatif ürünler ararken kenevirle tanıştıklarını dile getiren Halil Olukçu, "Bir firmadan bize kenevir ekimi için teklif geldi. Biz de bu yıl deneme amaçlı yaklaşık 150 dönüm araziye ektik. Kenevirin, yalnızca yağı ve tohumundan faydalanmanın ötesinde doğa dostu bir ürün olduğunu öğrendik. Çünkü bir dönüm kenevir, yirmi dönüm ormanın ürettiği oksijene denk geliyormuş. Yirmi dönüm orman bir yılda yetişmeyeceğine göre, bir dönüm kenevirle günde yirmi dönüm ormanın oksijenini üretmek mümkün...