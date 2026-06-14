Dev bankadan altın yatırımcısını ters köşe yapan kritik fiyat revizyonu: Piyasaları sarsacak yeni rakamlar açıklandı

Yıl içindeki fiyat hareketliliği





Altın fiyatlarının yıl başından bu yana sergilediği performans incelendiğinde, yatırımcıların oldukça hareketli bir dönemden geçtiği gözlemleniyor. Ons altın, 29 Ocak tarihinde 5.598 dolara ulaşarak yılın zirvesini kaydetmişti. Ancak mart ayının başında küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte düşüş eğilimine giren değerli metal, dün itibarıyla 4.023 dolara kadar inerek yılın en düşük seviyesini test etti. Yaşanan bu son dalgalanmalarla birlikte, altın fiyatlarında yıl başından bu yana kaydedilen değer kaybı yaklaşık yüzde 2,5 oranına ulaştı.