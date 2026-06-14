Dev bankadan altın yatırımcısını ters köşe yapan kritik fiyat revizyonu: Piyasaları sarsacak yeni rakamlar açıklandı

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımlara çevrilmişken, İsviçre merkezli finans devi UBS altın yatırımcılarının yakından takip edeceği yeni fiyat tahminlerini açıkladı. Güçlü seyreden ABD ekonomisi ve faiz indirimlerinin gecikebileceği ihtimali nedeniyle kısa vadeli hedeflerini 300 ile 900 dolar arasında aşağı yönlü revize eden banka, ons altının 3.850 - 4.000 dolar bandına kadar çekilebileceği uyarısında bulundu. UBS, kısa vadedeki bu geri çekilme riskine rağmen, küresel merkez bankalarının süregelen alımları ve ilerleyen dönemde başlaması beklenen faiz indirimleriyle birlikte değerli metalin uzun vadeli yükseliş potansiyelini koruduğunun altını çiziyor.
Altın piyasalarındaki dalgalı seyir devam ederken, İsviçre merkezli küresel finans devi UBS değerli metale ilişkin fiyat tahminlerinde önemli bir güncellemeye gitti. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin sergilediği güçlü duruş ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsüne beklenenden daha geç başlayabileceğine dair artan ihtimaller, bankanın kısa vadeli altın öngörülerini aşağı yönlü revize etmesine neden oldu.
Kısa vadede geri çekilme beklentisi
Finans kuruluşlarından altın piyasasına yönelik gelen yeni değerlendirmeler ışığında, UBS'in faiz indirimlerinin gecikmesi senaryosuna dayandırdığı raporu dikkat çekiyor. Banka uzmanları, halihazırda 4.200 dolar seviyelerinde işlem gören ons altının, kısa vadeli görünümde 3.850 ile 4.000 dolar bandına kadar gerileyebileceği uyarısında bulunuyor. Güçlü gelen ABD makroekonomik verilerinin Fed'in para politikasındaki gevşeme adımlarını erteleyebileceği, bu durumun da altının yatırımcı gözündeki cazibesini kısa süreliğine zayıflatabileceği vurgulanıyor.
Uzun vadeli iyimserlik
Kısa vadeli aşağı yönlü revizyonlara rağmen banka, 12 aylık geniş perspektifte altına yönelik olumlu duruşunu korumaya devam ediyor. UBS yetkililerine göre, ilerleyen dönemde piyasa dinamiklerinin değişmesiyle birlikte altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyecek üç temel faktör ön plana çıkıyor. Fed'in para politikasında rotayı değiştirerek yeniden faiz indirimlerine başlaması, ABD dolarında yaşanması beklenen zayıflama ve küresel merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme politikaları doğrultusunda altın alımlarını kararlılıkla sürdürmesi, uzun vadeli yükseliş beklentisinin temel dayanaklarını oluşturuyor.
Özellikle merkez bankalarının fiziki altına olan talebinin güçlü kalması, uzun vadeli piyasayı ayakta tutan en önemli unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Yıl içindeki fiyat hareketliliği
Altın fiyatlarının yıl başından bu yana sergilediği performans incelendiğinde, yatırımcıların oldukça hareketli bir dönemden geçtiği gözlemleniyor. Ons altın, 29 Ocak tarihinde 5.598 dolara ulaşarak yılın zirvesini kaydetmişti. Ancak mart ayının başında küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte düşüş eğilimine giren değerli metal, dün itibarıyla 4.023 dolara kadar inerek yılın en düşük seviyesini test etti. Yaşanan bu son dalgalanmalarla birlikte, altın fiyatlarında yıl başından bu yana kaydedilen değer kaybı yaklaşık yüzde 2,5 oranına ulaştı.