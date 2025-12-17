Dev bankanın altın raporu sızdı, görenler şaşkına döndü: Elinde 1 gramı bile olanlar dikkat

Elinde altını olanlar, borcu bulunanlar veya yatırım yapmayı düşünenler dikkat! Piyasalar son günlerdeki hareketliliği konuşurken, ABD'den gelen son rapor tüm dengeleri altüst etti. Dev banka, daha önce açıkladığı tahminini çöpe attı ve masaya yeni rakamı koydu. Beklentiler bir anda değişti, hedef büyüdü. İşte dev bankanın 2026 altın tahmini ve tüm detaylar.
Son dönemde küresel piyasalarda esen dalgalı rüzgarlar, yatırımcıyı yeniden "güvenli liman" altına itti. Fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlilik devam ederken, 2026 yılı için yapılan tahminler de netleşmeye başladı. Özellikle ABD merkezli yatırım devi Morgan Stanley’in son raporu piyasalarda büyük yankı uyandırdı.
6 BİN LİRA SINIRINA RAMAK KALDI
Altın fiyatları, kısa süreli bir dinlenme sürecinin ardından yeniden tırmanışa geçti. 16 Aralık verilerine göre gram altın 5 bin 950 TL bandında seyrederken, psikolojik sınır olan 6 bin TL’ye bir adım daha yaklaştı. Küresel piyasada ise ons altın 4 bin 320 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise fiziki altın talebine bağlı olarak gün içinde rakamlar farklılık gösterebiliyor.
MORGAN STANLEY 2026 RAPORU SIZDI
Yatay seyrin sona ermesiyle birlikte uluslararası bankalar da beklentilerini güncellemek zorunda kaldı. Bu konudaki en çarpıcı hamle ABD’li dev Morgan Stanley’den geldi.
Banka, altın fiyatlarına ilişkin 2026 beklentisini yukarı yönlü revize etti. Daha önce ons altın için 4 bin 500 dolar olarak açıklanan hedef, 300 dolarlık dev bir artışla 4 bin 800 dolara yükseltildi.
Bu güncelleme, altında yeni bir yükseliş döneminin habercisi olarak yorumlanıyor.
YÜKSELİŞİN MOTORU: FAİZ VE DOLAR
Raporda, yükseliş beklentisinin arkasındaki temel nedenlere de yer verildi. Merkez bankaları ve borsa yatırım fonlarının alımlarında kısmi bir yavaşlama görülse de, piyasanın ana yönünü belirleyen iki faktör öne çıkıyor:
Beklenen faiz indirimleri.
Doların zayıflama eğilimi.
Özellikle yılın son çeyreğinde bu faktörlerin etkisini iyice hissettireceği ve altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceği vurgulandı.
GÜMÜŞ YATIRIMCISINA "SINIRLI" UYARI
Morgan Stanley raporunda gümüş piyasası için ise altına kıyasla daha temkinli bir tablo çizildi. Gümüşün de yükseleceği ancak bu yükselişin altına göre daha sınırlı kalacağı öngörülüyor.
2025 Beklentisi: Arz açığı açısından zirve yılı olacak.
2026 Riski: Güneş enerjisi yatırımlarındaki olası yavaşlama, gümüş talebi üzerinde baskı oluşturabilir.