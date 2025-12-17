Dev bankanın altın raporu sızdı, görenler şaşkına döndü: Elinde 1 gramı bile olanlar dikkat

MORGAN STANLEY 2026 RAPORU SIZDI





Yatay seyrin sona ermesiyle birlikte uluslararası bankalar da beklentilerini güncellemek zorunda kaldı. Bu konudaki en çarpıcı hamle ABD’li dev Morgan Stanley’den geldi.





Banka, altın fiyatlarına ilişkin 2026 beklentisini yukarı yönlü revize etti. Daha önce ons altın için 4 bin 500 dolar olarak açıklanan hedef, 300 dolarlık dev bir artışla 4 bin 800 dolara yükseltildi.





Bu güncelleme, altında yeni bir yükseliş döneminin habercisi olarak yorumlanıyor.







