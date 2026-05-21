Doğu'nun Boğaz Köprüsü: 11 yılda tam 5,9 milyar liralık tasarruf sağlandı

Bölge ulaşımına nefes oldu... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nissibi Köprüsü'nü 11 yılda 6,9 milyon aracın kullandığını ve bu dönemde zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağlandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Doğu'nun Boğaz Köprüsü" olarak anılan Nissibi Köprüsü'nün hizmete açılışının 11. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Vatandaşların hizmetine 21 Mayıs 2015 tarihinde sunulan köprünün Güneydoğu Anadolu kara yolu ulaşım ağı içerisinde en önemli geçiş noktalarından birini oluşturduğunu belirten Uraloğlu, Atatürk Barajı'nın su tutmasıyla yıllarca feribot aracılığıyla sağlanan Adıyaman ile Diyarbakır arasındaki ulaşımın Nissibi Köprüsü'yle kesintisiz hale getirildiğini ifade etti.

Uraloğlu, Diyarbakır'ın batı, Adıyaman'ın doğu illerine olan ulaşımını 40 kilometre kısaltan köprüyle seyahat süresinin feribota göre yaklaşık bir buçuk saat daha kısa sürdüğünü bildirerek, şunları kaydetti:

"Nissibi Köprüsü'nü açıldığı günden bu yana 6,9 milyon araç kullanırken, 11 yıllık süreçte zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı egzoz emisyonu 128 bin ton azaldı.