Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Doğu'nun Boğaz Köprüsü: 11 yılda tam 5,9 milyar liralık tasarruf sağlandı

Doğu'nun Boğaz Köprüsü: 11 yılda tam 5,9 milyar liralık tasarruf sağlandı

11:2021/05/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber

Bölge ulaşımına nefes oldu... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nissibi Köprüsü'nü 11 yılda 6,9 milyon aracın kullandığını ve bu dönemde zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağlandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Doğu'nun Boğaz Köprüsü" olarak anılan Nissibi Köprüsü'nün hizmete açılışının 11. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Vatandaşların hizmetine 21 Mayıs 2015 tarihinde sunulan köprünün Güneydoğu Anadolu kara yolu ulaşım ağı içerisinde en önemli geçiş noktalarından birini oluşturduğunu belirten Uraloğlu, Atatürk Barajı'nın su tutmasıyla yıllarca feribot aracılığıyla sağlanan Adıyaman ile Diyarbakır arasındaki ulaşımın Nissibi Köprüsü'yle kesintisiz hale getirildiğini ifade etti.

Uraloğlu, Diyarbakır'ın batı, Adıyaman'ın doğu illerine olan ulaşımını 40 kilometre kısaltan köprüyle seyahat süresinin feribota göre yaklaşık bir buçuk saat daha kısa sürdüğünü bildirerek, şunları kaydetti:

"Nissibi Köprüsü'nü açıldığı günden bu yana 6,9 milyon araç kullanırken, 11 yıllık süreçte zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı egzoz emisyonu 128 bin ton azaldı.

Adıyaman ve Diyarbakır arasındaki en kısa kara yolu ulaşımını sağlayan Nissibi Köprüsü, gergin eğik kablo askılı olarak inşa edildi. Orta açıklığı 400 metre, kenar açıklıkları 105'er metre olmak üzere toplam 610 metre uzunluğundaki köprü, 24,5 metre genişliğinde ve 4 şeritli olup kule yüksekliği ise tam 96 metredir"

#Nissibi Köprüsü
#ulaşım
#adıyaman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Torba Yasa listesi baştan sona listelendi! Kademeli emeklilik, Taşerona kadro, Bağkur affı...