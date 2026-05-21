Dünyaca ünlü ekonomist 'Zorunlu U dönüşü' diyerek duyurdu: Çöküş paniği sonrası altın fiyatlarında 10 bin zirvesi geliyor

1 /6 Altın fiyatlarındaki üst üste gelen kayıplar yatırımcıda panik havası yaratırken, piyasaları sarsacak "10 bin dolar" senaryosu ünlü ekonomist Currie'den geldi. Ons altının 4.500 doların altına sarkmasının ardında yatan enerji krizi ve merkez bankası satışlarına dikkat çeken efsanevi stratejist, yatırımcıları ezber bozan bir öngörüyle uyardı. Currie'ye göre mevcut düşüş bir çöküş sürecinden ziyade, küresel para politikalarındaki 'zorunlu U dönüşü' ile başlayacak ve altını 10 bin dolara taşıyacak tarihi ralli öncesindeki son büyük alım fırsatı.

3 /6 Enerji krizi merkez bankalarına altın sattırıyor

Currie'ye göre, altında yaşanan mevcut zayıflığın temelinde Orta Doğu'daki çatışmaların neden olduğu yapısal sorunlar ve Hürmüz Boğazı'nda meydana gelen tıkanıklık yatıyor. Merkez bankaları, piyasanın en büyük kurumsal alıcıları olmalarına rağmen nakde dönmek için altın rezervlerini satmaya başladı. Ünlü ekonomist, piyasadaki bu satış baskısının önümüzdeki dönemde ons altını 4.000 dolar seviyesine kadar geri çekeceğini öngörüyor.

4 /6 Çöküş değil dev alım fırsatı

Yatırımcıların aklındaki "Altın tamamen bir çöküş sürecine mi girdi?" sorusuna yanıt veren efsanevi stratejist, böylesi karamsar bir senaryoya kesinlikle inanmıyor. Fiyatların düşüş trendinde belirli bir noktada çok güçlü bir destek bulacağının altını çizen Currie'nin analizine göre, ons fiyatının 3.750 ile 4.000 dolar bandına gerilemesi piyasada yepyeni bir iştaha neden olacak. Bu cazip seviyelerin, büyük egemen varlık fonlarını ve merkez bankalarını yeniden piyasaya çekeceği, özellikle de Çin'in agresif bir şekilde devreye girerek yapacağı yüklü fiziki alımlarla düşüşü sınırlayacağı tahmin ediliyor.

5 /6 Zorunlu u dönüşü altını 10 bin dolara taşıyacak Currie'nin piyasaları asıl heyecanlandıran tahmini ise uzun vadeli "süper döngü" teorisine dayanıyor. Başta Amerikan Merkez Bankası (Fed) olmak üzere küresel merkez bankalarının politikalarda zorunlu bir U dönüşü yapacağını belirten stratejist, altını tarihi zirvelere taşıyacak süreci şu sözlerle açıklıyor: