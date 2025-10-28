Yeni Şafak
Dünyada en çok savaş uçağına sahip ülkeler 2025 listesi: Türkiye'nin kaç askeri uçağı var? İşte güncel sıralama

22:3928/10/2025, Salı
Sonraki haber

Birleşik Krallık ile Türkiye arasında imzalanan Eurofighter Typhoon alım anlaşması, küresel savunma sanayiinde son yılların en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu. Türkiye, bu anlaşmayla toplamda 20’si İngiltere’den olmak üzere 44 Eurofighter Typhoon uçağını envanterine katmayı planlıyor. Bu gelişme, Türkiye’nin hava kuvvetlerini modernize etme hedefinde önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Global Firepower verileri de dünyada hangi ülkelerin gökyüzünde üstünlüğe sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Peki Türkiye'nin envanterinde kaç askeri uçak bulunuyor? İşte dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı. Global Firepower 2025 verilerine göre ABD, Rusya ve Çin ilk üç sırayı korurken, Türkiye de yüzlerce uçakla ilk 10 ülke arasında yer aldı. Ankara’nın İngiltere ile imzaladığı Eurofighter Typhoon alım anlaşması ise Türkiye’yi bu listede bir adım daha yukarı taşıyabilir.


En büyük askerî hava filoları

Global Firepower 2025 verilerine göre dünyanın en fazla savaş uçağına sahip ülkesi 13 binden fazla uçakla Amerika Birleşik Devletleri. ABD’yi Rusya (4.292) ve Çin (3.309) izliyor. Bu üç ülke, küresel hava gücü yarışında açık ara önde bulunuyor.


Asya kıtasında ise Hindistan (2.229), Güney Kore (1.592) ve Japonya (1.443) dikkat çekiyor. Güney Kore’nin yerli savaş uçağı KF-21 Boramae projesi, önümüzdeki yıllarda ülkenin hava filosunu daha da büyütecek.


Orta Doğu’da Mısır (1.093) ve Türkiye (1.083) rekabeti öne çıkıyor. Türkiye, envanterindeki F-16’lar, Hürkuş, Hürjet ve ilerleyen dönemde hizmete girmesi beklenen KAAN ile birlikte filosunu sürekli modernize ediyor.


İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK ASKERİ UÇAĞI BULUNAN ÜLKELER

10- Fransa

Toplam uçak sayısı: 976

Rafale, Mirage 2000 ve modern eğitim uçaklarıyla güçlü Avrupa filosu.

9-Türkiye

Toplam uçak sayısı: 1.083

F-16C/D’ler, Hürkuş, Hürjet ve yakında KAAN ile modernleşme sürecinde.

8- Mısır

Toplam uçak sayısı: 1.093

Rafale, MiG-29M, F-16C ve Çin yapımı J-7'lerle geniş filo.

7-Pakistan

Toplam uçak sayısı: 1.399

JF-17 ve F-16 ağırlıklı, Çin işbirliğiyle büyüyor.

6- Japonya

Toplam uçak sayısı: 1.443

F-15J, F-35A ve yerli eğitim uçaklarıyla güçlü.

5- Güney Kore

Toplam uçak sayısı: 1.592

F-15K, KF-16, KF-21 programıyla öne çıkıyor.

4- Hindistan

Toplam uçak sayısı: 2.229

Su-30MKI, Rafale ve Tejas karışımı karma filo.

3- Çin

Toplam uçak sayısı: 3.309

J-10, J-16, J-20 gibi yerli üretimlerle hızla büyüyor.

2- Rusya

Toplam uçak sayısı: 4.292

Su-57, Su-35, MiG-29 gibi çok sayıda platformla büyük filoya sahip.

1- ABD

Toplam Uçak Sayısı: 13.043

Dünyanın en büyük hava gücü; F-15, F-16, F/A-18, F-22, F-35 ve binlerce eğitim-taarruz uçağıyla önde.

