Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin sırası açıklandı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, 2025 yılına ilişkin askeri harcama verilerini yayımladı. Raporda ABD, Çin ve Rusya ilk sıralarda yer alırken, Türkiye’nin savunma bütçesiyle listede hangi konumda bulunduğu da netleşti.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, 2025 yılına ilişkin dünya askeri harcamalar listesini yayımladı. SIPRI verilerine göre Türkiye, 30 milyar dolarlık askeri harcama ile listede 18. sırada yer aldı.
SIPRI askeri harcama raporunu yayımladı
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2025 yılı dünya askeri harcamalarına ilişkin verileri açıkladı. Rapora göre askeri harcama listesinde ilk sırada 954 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.
SIPRI’nın yayımladığı listeye göre Türkiye’nin askeri harcaması 30 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu tutarla Türkiye, dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri arasında 18. sırada gösterildi.
1.ABD: 954 milyar dolar
2.Çin: 336 milyar dolar
3.Rusya: 190 milyar dolar
4.Almanya: 114 milyar dolar
5.Hindistan: 92 milyar dolar
6.Birleşik Krallık: 89 milyar dolar
7.Ukrayna: 84 milyar dolar
8.Suudi Arabistan: 83 milyar dolar
9.Fransa: 68 milyar dolar
10.Japonya: 62 milyar dolar
11.İsrail: 48 milyar dolar
12.İtalya: 48 milyar dolar
13.Güney Kore: 48 milyar dolar
14.Polonya: 47 milyar dolar
15.İspanya: 40 milyar dolar
16.Kanada: 37 milyar dolar
17.Avustralya: 35 milyar dolar
19.Hollanda: 29 milyar dolar
20.Cezayir: 25 milyar dolar
21.Brezilya: 24 milyar dolar
Türkiye 30 milyar dolarlık harcamayla 18. sırada
SIPRI’nın açıkladığı verilere göre Türkiye, 30 milyar dolarlık askeri harcama ile listede 18. sırada yer aldı. Türkiye’nin hemen önünde 35 milyar dolarla Avustralya, hemen arkasında ise 29 milyar dolarla Hollanda bulunuyor.
Türkiye'nin savunma sanayi yatırımları devam ediyor
Türkiye, bölgesindeki ve küresel çaptaki gelişmelerin de etkisiyle envanteri geliştirerek, "düşmana korku, dosta güven veren bir güç" haline gelmeye devam ediyor.