Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 'Serbest tüketici' farklı tedarikçilerle anlaşabilecek

08:2425/11/2025, Salı
Yeni yılda yıllık 4 bin kWh'nin üzerinde elektrik tüketen yaklaşık 2,5 milyon abone devlet desteği dışında kalacak ve "serbest tüketici" olarak farklı tedarikçilerle anlaşma yapabilecek. Ayrıca doğal gazda da şehir bazlı kademeye geçilecek.

Yeni yılla birlikte, yıllık elektrik tüketimi toplam 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaat-984 TL) geçen abonelerin devlet desteği kesilecek. Düzenlemeden 2,5 milyon abonenin etkilenmesi bekleniyor.




DOĞAL GAZDA KADEME UYGULAMASI: ŞEHİRDEN ŞEHİRE DEĞİŞECEK


Önümüzdeki yıl itibarıyla doğal gazda da kademe uygulamasına geçme kararı alınmıştı. Doğal gazdaki kademe uygulaması şehirlere göre farklı olabilecek. İllerin sıcaklık değerlerine göre doğal gaz kullanımları kış aylarında farklılık gösteriyor. Bundan sonra kademe, örneğin, Erzurum'da başka İstanbul'da başka uygulanacak.



Ancak aynı düzenleme elektrikte uygulanmadığı için yazın klimaları çok kullanan Antalya, Adana gibi şehirlerdeki vatandaşlar elektrikteki kademeye daha fazla takılıyor.



Destekleme dışına çıkacak aboneler "serbest tüketici" olacak ve diledikleri bir tedarikçi ile ikili anlaşma yaparak elektrik enerjisi satın alabilecek. Böylece kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecek.

#elektrik
#doğal gaz
#fatura
