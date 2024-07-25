Amerikalı elektrikli araç üreticisi Tesla'nın net karı, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azaldı.
Yılın başından itibaren Avrupa ve Çin'de elektrikli araç satışlarında belirgin bir düşüş gözlemlendi.
Bu durum, birçok otomobil markasının içten yanmalı motorlara daha fazla yatırım yapma kararı almasına yol açtı.
Çin'deki talep azalışı nedeniyle Tesla, Model Y üretimini ciddi şekilde azaltmak zorunda kaldı.
Bunun yanı sıra, şirket düşen satışlar nedeniyle iş gücünü kademeli olarak azaltma yoluna gidiyor.
Tesla'nın bu yılın ikinci çeyreğinde net karı, geçen yılın aynı dönemine göre %45 azalarak 1.5 milyar dolara geriledi. Bir yıl önce bu rakam 2.7 milyar dolardı.
Şirketin gelirleri ise ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2 artış göstererek 25.5 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu rakam 24.9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
Tesla'nın net karı, küresel çapta yaşanan satış düşüşleri ve fiyat indirimlerinin etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde de yıllık bazda %55 oranında gerilemişti.
2024’ün ikinci çeyreğinde, Tesla dünya genelinde 410,831 adet otomobil üretti ve 443,956 araç teslim etti. Araç üretimi yıllık bazda %14, teslimatlar ise %5 oranında azaldı.
Tesla tarafından yapılan açıklamada, şirketin ikinci çeyrekte karşılaştığı zorlu çalışma koşullarına rağmen rekor düzeyde üç aylık gelir elde ettiği vurgulandı.