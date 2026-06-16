Emekli olmak isteyenler dikkat: O tarihe dikkat etmeyen on binlerce liradan olabilir

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yaklaşan ara zam dönemine çevrilmişken, emeklilik hazırlığı yapanlar için dilekçe tarihi hayati bir önem taşıyor. Haziran ve Temmuz ayları arasında verilecek olan bu karar, kıdem tazminatı tavanı ile emekli maaşının başlangıç tarihlerindeki farklılıklar sebebiyle on binlerce liralık kayıp veya kazanca yol açabiliyor. Yüksek ücretli çalışanlar başta olmak üzere tüm emekli adaylarının, bu kritik eşikte doğru zamanlamayı bulabilmeleri için hesaplamalarını büyük bir titizlikle yapmaları gerekiyor. Peki emeklilik dilekçesini ne zaman vermeli? Hangi tarihte başvurulursa daha yüksek maaş alınabilir? İşte ayrıntılar...
Emeklilik hayali kuran binlerce çalışan için dilekçeyi hangi ay verecekleri büyük bir önem taşıyor. Ara zam döneminin yaklaşmasıyla birlikte, dilekçeyi Haziran ayında mı yoksa Temmuz ayında mı vermek gerektiği sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Bu iki ay arasındaki seçim, hem alınacak toplam kıdem tazminatını hem de ilk emekli maaşının yatacağı tarihi doğrudan değiştiriyor.
Maaş hesaplamalarında üç farklı dönem
Emekli maaşlarının belirlenmesinde sigorta başlangıç tarihi en belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. Mevcut sistem, hesaplama yöntemlerini üç farklı döneme ayırıyor. 1999 öncesi dönem, gösterge sistemi ve yüzde 80'lere varabilen yüksek aylık bağlama oranlarıyla en avantajlı yapıya sahipken, 2000 ile 2008 yılları arasındaki sistemde enflasyon ve ekonomik büyüme oranının tamamı dikkate alınarak bir güncelleme katsayısı hesaplanıyor. 2008 yılı sonrasında sigorta girişi olanlar için ise daha farklı bir uygulama devreye giriyor. Bu yeni yöntemde, önceki yılın enflasyon verisi yine yüzde 100 oranında dikkate alınırken, ekonomik büyüme hızının maaşlara yansıması yalnızca yüzde 30 ile sınırlandırılıyor.
2026 yılı güncelleme katsayısı avantajı
Bu yıl içinde emeklilik dilekçesi verecek olan vatandaşların maaş hesaplamalarında temel alınacak güncelleme katsayısı 1,3197 olarak belirlenmiş durumda. Bu hesaplama yapılırken, 2025 yılının yüzde 30,89 oranındaki TÜFE verisine, yüzde 3,6'lık ekonomik büyümenin yüzde 30'luk kısmı olan yüzde 1,08'lik pay ilave edildi. Elde edilen yüzde 31,97'lik toplam değerleme oranı sayesinde, 2026 yılında emekliye ayrılan sigortalılar bir önceki yıla göre daha yüksek maaş alma imkanına sahip oluyor.
Temmuz zammı ve yeni taban aylık beklentileri
Ocak ayında yüzde 12,19 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile birlikte, Temmuz ayı zam beklentileri de şekillenmeye başladı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları anketindeki enflasyon tahminlerine göre, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 18,19 oranında zam yapılması bekleniyor. Altı aylık enflasyon farkının yüzde 6,48 seviyelerine ulaşması öngörülürken, memur emeklilerinin yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte toplamda yüzde 13,93 oranında bir artış alması hesaplanıyor. Bu gerçekleşmeler ışığında, halihazırda 20 bin lira olan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 23 bin 638 liraya, 27 bin 772 lira olan en düşük memur emeklisi aylığının ise 31 bin 643 liraya yükselmesi bekleniyor.
Kıdem tazminatı tavanında beklenen yükseliş
Mevcut mevzuata göre 30 Haziran 2026 tarihine kadar 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanının, Temmuz ayında güncellenecek memur maaş katsayısı ile birlikte 74 bin lira seviyelerine çıkması öngörülüyor. Özellikle brüt maaşı bu tavan tutarın üzerinde olan çalışanlar için Temmuz ayını beklemek oldukça kârlı bir seçeneğe dönüşüyor. Tavan ücret üzerinden işlem gören bir çalışanın on yıllık kıdemi için Haziran ayında alabileceği tazminat yaklaşık 649 bin lira iken, aynı kişinin Temmuz ayını beklemesi durumunda alacağı tutar 740 bin lirayı bulabiliyor. Temmuz zammının yüzde 13,93 olarak gerçekleşmesi halinde, emeklilik dilekçesini yeni döneme bırakan çalışanlar on yıllık kıdemde yaklaşık 90 bin lira, on beş yıllık kıdemde 135 bin lira, yirmi yıllık kıdemde 180 bin lira ve yirmi beş yıllık kıdemde ise 226 bin lirayı aşan ek tazminat geliri elde etme şansına kavuşuyor.
Maaş başlangıcı ve bireysel dengenin kurulması
Temmuz ayını beklemenin kıdem tazminatı açısından yarattığı cazibenin yanı sıra, başvuruyu Haziran ayında yapmanın da maaşı erken alma avantajı bulunuyor. SSK mevzuatı gereği emekli aylıkları, başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Bu nedenle Haziran ayında dilekçe verenler Temmuz ayında ilk maaşlarını ceplerine koyarken, Temmuz ayında başvuranların aylıkları Ağustos ayına sarkıyor ve bir aylık maaş kaybı yaşanıyor. Uzmanlar, artan kıdem tazminatı ile geç alınacak bir aylık emekli maaşının mutlaka teraziye konması gerektiğini, çalışanın kıdem süresi, brüt ücreti ve bağlanacak maaşı doğrultusunda tamamen kişiye özel bir hesaplama yapılarak karar verilmesi gerektiğini vurguluyor.
Son 2.520 gün kuralı hayati önem taşıyor
Dilekçe tarihinin ötesinde, bağlanacak maaşı ve emeklilik şartlarını belirleyen bir diğer temel etken ise son 2.520 günlük prim ödemeleri oluyor. Sosyal güvenlik sistemine göre çalışma hayatında farklı statülerde yer alan kişilerin emekliliğe hak kazanacağı kurum, son yedi yıllık fiili hizmet süresine bakılarak tayin ediliyor. Bu süre zarfında SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı statülerinden hangisine daha fazla prim ödenmişse kişi o kurumun şartlarına tabi tutuluyor. Eşitliğin bozulması için bin 261 gün kuralı işliyor.
Örneğin, son dönemin bin 261 günü SSK, bin 259 günü Bağ-Kur olarak yatırılmışsa, emeklilik hakkı SSK üzerinden veriliyor. İş hayatının son yıllarında kendi şirketini kuran veya isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin farkında olmadan statü değiştirebileceğini belirten sosyal güvenlik uzmanları, herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına başvuru öncesinde e-Devlet üzerinden hizmet dökümünün ve prim dağılımının mutlaka detaylıca incelenmesi gerektiğini belirtiyor.