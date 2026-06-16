Emekli olmak isteyenler dikkat: O tarihe dikkat etmeyen on binlerce liradan olabilir

Kıdem tazminatı tavanında beklenen yükseliş

Mevcut mevzuata göre 30 Haziran 2026 tarihine kadar 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanının, Temmuz ayında güncellenecek memur maaş katsayısı ile birlikte 74 bin lira seviyelerine çıkması öngörülüyor. Özellikle brüt maaşı bu tavan tutarın üzerinde olan çalışanlar için Temmuz ayını beklemek oldukça kârlı bir seçeneğe dönüşüyor. Tavan ücret üzerinden işlem gören bir çalışanın on yıllık kıdemi için Haziran ayında alabileceği tazminat yaklaşık 649 bin lira iken, aynı kişinin Temmuz ayını beklemesi durumunda alacağı tutar 740 bin lirayı bulabiliyor. Temmuz zammının yüzde 13,93 olarak gerçekleşmesi halinde, emeklilik dilekçesini yeni döneme bırakan çalışanlar on yıllık kıdemde yaklaşık 90 bin lira, on beş yıllık kıdemde 135 bin lira, yirmi yıllık kıdemde 180 bin lira ve yirmi beş yıllık kıdemde ise 226 bin lirayı aşan ek tazminat geliri elde etme şansına kavuşuyor.