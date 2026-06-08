Emeklinin temmuz zammı belli oluyor: İşte haziran enflasyonu için ilk tahminler

EMEKLİLERİN 6 AYLIK ZAM FARKI

Haziranın başında gelen ilk tahminler, bu ay TÜFE’nin, geçmiş aylara göre daha düşük seviyelerde gerçekleşebileceği sinyalini verdi. Haziran TÜFE’nin aylık bazda yüzde 1 oranında gelmesi halinde, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 17,77 oranına yarı yıl zammı yapılacak.





Bu arada geçen yıl haziranda ise TÜFE yüzde 1,37 olarak gerçekleşmişti.