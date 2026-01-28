Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! Hükümet düğmeye bastı: İlk kez ev alacaklara özel düzenleme sinyali

Asıl hedef, geniş kitlelerden ziyade gerçekten ilk evini alacak ihtiyaç sahipleri. Mevcut piyasada maliyetler nedeniyle ikinci el konutlar daha çok tercih ediliyor. Ancak doğru bir kurguyla sıfır konutlara talep artırılabilir. Bu, hem deprem güvenliği hem de yeni mevzuata uygunluk açısından alıcı için daha güvenli bir liman.