Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! Hükümet düğmeye bastı: İlk kez ev alacaklara özel düzenleme sinyali

Ev sahibi olma hayali kuran ancak yüksek faiz oranları ve kredi kısıtlamalarına takılan vatandaşlar için Ankara’dan beklenen sinyal geldi. Piyasaları canlandırmak ve barınma sorununa çözüm üretmek isteyen ekonomi yönetimi, ilk kez ev alacaklara özel "pozitif ayrımcılık" içeren yeni bir kredi modeli üzerinde çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı yönetiminde gerçekleştirilen kritik toplantıda, "ilk ev" için finansman erişiminin kolaylaştırılması masaya yatırıldı.
Hükümet, özellikle ilk kez ev sahibi olacak vatandaşların finansman yükünü hafifletecek yeni bir düzenleme için kolları sıvadı. Finansal İstikrar Komitesi'nde ele alınan ve sektör temsilcilerinin de yakından takip ettiği düzenlemeyle; kredi limitlerinin artırılması, faiz oranlarında esneklik sağlanması ve vadelerin uzatılması gibi 3 kritik başlık gündemde. İşte konut alımını kolaylaştıracak o planın ayrıntıları...
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre toplantıda şu kritik konular ele alındı:
Bankacılık sektörünün genel durumu.
İlk kez konut alacaklara yönelik kredi sınırlamalarının esnetilmesi.
Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve kredi kartlarına ilişkin atılacak yeni adımlar.
KMH ve Konut Kredisinde "Denge" Arayışı
Planlanan düzenleme iki yönlü bir strateji içeriyor:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), ev sahibi olmak isteyenler (özellikle ilk evini alacaklar) için kredi limitlerini artırması ve faiz oranlarında iyileştirme yapması bekleniyor.
Vatandaşların acil nakit ihtiyaçları için sıklıkla başvurduğu Kredili Mevduat Hesapları (KMH) için gelire endeksli bir sınırlama getirilmesi gündemde.
Konuyu değerlendiren gayrimenkul uzmanları ve sektör temsilcileri, atılacak adımların piyasaya olası etkilerini şöyle yorumluyor: Çalışma henüz teorik aşamada ve çerçevesi belirleniyor.
Asıl hedef, geniş kitlelerden ziyade gerçekten ilk evini alacak ihtiyaç sahipleri. Mevcut piyasada maliyetler nedeniyle ikinci el konutlar daha çok tercih ediliyor. Ancak doğru bir kurguyla sıfır konutlara talep artırılabilir. Bu, hem deprem güvenliği hem de yeni mevzuata uygunluk açısından alıcı için daha güvenli bir liman.
Özetle; Gayrimenkul uzmanları hedefe odaklı ve dengeli bir modelin sağlıklı bir piyasa hareketliliği getireceği görüşünde birleşiyor.