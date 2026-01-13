EVLİLİK OKULU ZORUNLU OLACAK

500 bin liralık desteği almaya hak kazanan çiftler için sadece maddi yardım değil, eğitim desteği de sunulacak. Projeye dahil edilen çiftlerin, evlilik öncesi ve sonrasında “Evlilik Okulu” kapsamında düzenlenecek seminerlere katılması zorunlu tutulacak.

Bu eğitimlerde; aile hayatı, eşler arası iletişim, sorun çözme becerileri ve bilinçli evlilik konularında uzmanlar tarafından bilgilendirme yapılacak.





Öte yandan projeye katkı sağlamak ve gençlerin yuva kurmasına vesile olmak isteyen hayırseverler, TDV’nin bağış platformu üzerinden projeye maddi destek verebilecek.