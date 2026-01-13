Yeni Şafak
Geri ödeme yok, faiz yok! Evleneceklere 500 bin TL 'karşılıksız' destek başlıyor

10:0613/01/2026, Salı
GERİ ÖDEMESİZ 500 BİN TL! Evlilik hazırlığı yapan gençlere müjdeli haber geldi. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin TL destek vereceğini açıkladı. "Kredi değil, tamamen hibe" olarak duyurulan projede başvurular 13 Mart'ta başlıyor. Peki, 500 bin liralık çeyiz desteğinden kimler yararlanabilir, gelir şartı ne? İşte başvuru ekranı ve tüm merak edilenler...

Türkiye Diyanet Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan edilmesi üzerine harekete geçti. Gençlerin yuva kurmasını kolaylaştırmak ve aile kurumunu güçlendirmek amacıyla "İki insan bir hayat" sloganıyla başlatılan proje, evlilik yolundaki gençlere nefes aldıracak.

YENİ EVLENECEKLERE HİBE DESTEĞİ


Projenin en dikkat çekici yanı, verilecek desteğin bir kredi değil, tamamen hibe olması. Konuya ilişkin detayları paylaşan Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 2025 yılının Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatarak projenin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:

"Biz de buna ilişkin ne yapabiliriz diye düşündük ve böyle bir slogan geliştirdik."


Desteğin niteliği hakkında net konuşan Turan, ödeme planı sorusuna şu yanıtı vererek gençlerin yüreğine su serpti:


"500 bin lirayı geri almak gibi bir niyetle vermiyoruz. Tamamen hibe ve yardım olarak vereceğiz."

KİMLER BAŞVURABİLECEK?


Vakıf, bu büyük desteği özellikle yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere yönlendirecek. Proje kapsamında ev eşyası başta olmak üzere temel ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor. Projeden yararlanmaya hak kazanan ve 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında çeyiz yardımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?


Başvuruda bulunmak isteyen adayların belirli kriterleri taşıması gerekiyor. En kritik şartlardan biri hane geliri ile ilgili. Başvuru şartları şu şekilde sıralandı:

Yaş Sınırı: 18-35 yaş aralığında olmak.

Medeni Durum: İlk evliliğini yapacak olmak.

Ekonomik Durum: Yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi olmak.

Gelir Kriteri: Aylık gelirin, iki asgari ücret toplamını aşmaması.

İkamet: Türkiye’de ikamet etmek.

Başvuru Tarihleri ve Sonuç Takvimi


Evlilik hayali kuran çiftler için takvim işlemeye başlıyor. Başvurular Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi web sitesi üzerinden dijital olarak alınacak.

Başvuru Tarihleri: 13 Mart – 31 Mart

Değerlendirme Süreci: Nisan ayı boyunca başvurular incelenecek.

Sonuçların İlanı: 4 – 8 Mayıs

Mayıs ayında yapılacak değerlendirme sonucunda kriterlere tam uyum sağlayan adaylar belirlenecek.

EVLİLİK OKULU ZORUNLU OLACAK

500 bin liralık desteği almaya hak kazanan çiftler için sadece maddi yardım değil, eğitim desteği de sunulacak. Projeye dahil edilen çiftlerin, evlilik öncesi ve sonrasında “Evlilik Okulu” kapsamında düzenlenecek seminerlere katılması zorunlu tutulacak.

Bu eğitimlerde; aile hayatı, eşler arası iletişim, sorun çözme becerileri ve bilinçli evlilik konularında uzmanlar tarafından bilgilendirme yapılacak.


Öte yandan projeye katkı sağlamak ve gençlerin yuva kurmasına vesile olmak isteyen hayırseverler, TDV’nin bağış platformu üzerinden projeye maddi destek verebilecek.

