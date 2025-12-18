Yeni Şafak
Hataylı girişimci kadının başarı hikayesi: Hayatı depremden sonra değişti, bölgenin ürünlerini 81 ile gönderiyor

Hatay'da 38 yaşındaki Seda Eryılmaz Emir, 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından inovasyonla geliştirdiği e-ticaret platformu sayesinde gastronomi kenti Hatay'ın yöresel lezzetlerini pazarlayarak üreticiyle tüketici arasında köprü oluyor.

Merkez Antakya ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Emir, 2020'de memleketinde sanal market uygulamasını hayata geçirdi.


Bir markette olması gereken her ürünü satışa sunup kuryeler aracılığıyla Hatay'daki tüketicilere ulaştıran Emir, çalışmalarını 6 Şubat 2023'teki depremlere kadar aktif sürdürdü.

Emir, deprem felaketi nedeniyle uygulamayı sonlandırmak zorunda kaldı.


Afetin ardından yeniden çalışmalara başlayan Emir, geçen yıl inovasyonla geliştirdiği uygulamayı "Hızla Kapında" adıyla sanal pazar yerine dönüştürdü.

Emir, e-ticaret platformu sayesinde kentin 30 köklü firmasının peynirden zeytinyağına, reçelden baharat ve mezelere kadar çok sayıda ürününün Türkiye'nin 81 iline ulaşmasını sağlıyor.



20 kişiye istihdam sağladı


Girişimci Seda Eryılmaz Emir, sanal pazar yerlerinin artık çok kullanıldığını söyledi.

Hatay'ın yöresel ürünlerini sanal pazar sayesinde birçok kişinin tatmasını sağladığını anlatan Emir, şöyle devam etti:


"Lokalden ulusala geçmiş olduk ve platformumuz sanal market uygulamasından çıkıp bir sanal pazar yerine dönüştü. Bu pazar yerinde mağazalar ve içerisinde Hatay'ın güzel yöresel ürünleri var. Birbirinden köklü firmaları bir araya getirdik ve Hatay'ın güzel ürünlerini 81 ilimize gönderiyoruz."

Emir, oluşturduğu platform sayesinde deprem sonrası reklam ve pazarlama sorunu yaşayan üreticiye de destek olduklarını belirtti.



Yazılım ekibinden içerik hazırlayana ve fotoğrafçısına kadar 20 kişiye istihdam sağladığını vurgulayan Emir, "Aslında mağazalarımıza da dolaylı olarak istihdam sağlamış oluyoruz. Mağazalarımızın hepsinde en az 30-40 çalışan var ve biz bu ürünleri çok doğru şekilde pazarlayıp satışını yaptığımız için onlara da dokunmuş oluyoruz ve onlara da faydamız oluyor." ifadelerini kullandı.



