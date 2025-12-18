Hataylı girişimci kadının başarı hikayesi: Hayatı depremden sonra değişti, bölgenin ürünlerini 81 ile gönderiyor

Yazılım ekibinden içerik hazırlayana ve fotoğrafçısına kadar 20 kişiye istihdam sağladığını vurgulayan Emir, "Aslında mağazalarımıza da dolaylı olarak istihdam sağlamış oluyoruz. Mağazalarımızın hepsinde en az 30-40 çalışan var ve biz bu ürünleri çok doğru şekilde pazarlayıp satışını yaptığımız için onlara da dokunmuş oluyoruz ve onlara da faydamız oluyor." ifadelerini kullandı.







