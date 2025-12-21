Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Hem ChatGPT hem de Gemini asgari ücret için aynı rakamı işaret etti: İşte 2026 zammı için verdikleri oran

Hem ChatGPT hem de Gemini asgari ücret için aynı rakamı işaret etti: İşte 2026 zammı için verdikleri oran

Seda Ekinci
Seda Ekinci
15:1021/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısında resmi bir rakam açıklanmazken, masaya yansıyan ekonomik veriler yapay zekâ analizlerine girdi. ChatGPT ve Gemini, mevcut tabloyu değerlendirerek asgari ücret artışı için tek bir rakamda buluştu. İşte milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücret zam oranı…

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücret zammı için ilişkin görüşmeler sürerken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısından da net bir rakam çıkmadı. Gözler üçüncü toplantıya çevrilirken, ekonomik veriler ve kulis bilgileri bu kez yapay zekâ modelleri tarafından analiz edildi.


ChatGPT ve Gemini asgari ücret için aynı oranı verdi


Bağımsız çalışan iki farklı yapay zekâ modeli olan ChatGPT ve Google’ın Gemini sistemi, komisyon toplantılarında paylaşılan veriler, enflasyon beklentileri ve siyasi mesajları dikkate alarak değerlendirme yaptı. Yapılan analizlerde her iki modelin de asgari ücret artışı için yüzde 30 bandında ortaklaştığı görüldü.

Enflasyon beklentisi dikkate alındı


Analizlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 31–32 aralığında seyretmesi belirleyici unsur olarak öne çıktı. Enflasyonun referans alınması, zam oranının bu banda yakın şekillenebileceğine işaret etti.

Son toplantıya Türk-İş’in katılmaması da yapay zekâ analizlerinde dikkat çeken başlıklardan biri oldu. İşçi tarafının masada yer almaması, yüksek oranlı sürpriz zam ihtimalini zayıflatan bir faktör olarak değerlendirildi.


Yapay zeka Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı beklentisine dikkat çekti


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yaptığı “işverenler de elini taşın altına koymalı” açıklaması ise analizlerde refah payı beklentisini güçlendiren unsur olarak yer aldı.

2026 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?


Yapay zekâ modellerinin ortak değerlendirmesine göre, yüzde 30’luk bir artış durumunda asgari ücretin yaklaşık 28 bin 700 TL seviyesine yükselmesi mümkün görünüyor.


Analizlerde, 30 bin TL ve üzeri rakamların ise mevcut ekonomik dengeler ve işveren maliyetleri nedeniyle daha zayıf ihtimal olduğu vurgulandı.

Nihai rakamı Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek?


Asgari ücrette nihai rakamın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önümüzdeki günlerde yapması beklenen üçüncü toplantının ardından netleşmesi bekleniyor.

#asgari ücret
#Asgari Ücret Toplantısı
#2026 asgari ücret
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 21 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa akşam ezanı namaz vakitleri iftar saatleri