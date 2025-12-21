Hem ChatGPT hem de Gemini asgari ücret için aynı rakamı işaret etti: İşte 2026 zammı için verdikleri oran

ChatGPT ve Gemini asgari ücret için aynı oranı verdi





Bağımsız çalışan iki farklı yapay zekâ modeli olan ChatGPT ve Google’ın Gemini sistemi, komisyon toplantılarında paylaşılan veriler, enflasyon beklentileri ve siyasi mesajları dikkate alarak değerlendirme yaptı. Yapılan analizlerde her iki modelin de asgari ücret artışı için yüzde 30 bandında ortaklaştığı görüldü.