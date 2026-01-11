"TAM CAN YAKAN BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"





Yatırımcının sabrını ölçen bir dönemden geçildiğini belirten Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:





“Bakın %200 bir getiri var 2025 yılında gümüş tarafta. 30 liradan aldın mı? Yok. 40 liradan aldın mı? Yok. Hiç kimse gümüşün yüzüne bakmıyordu. Hiç kimse tanımıyordu, bilmiyordu bile. Ama şu anda herkes gümüşçü oldu. Ama o gümüşün %200'lük getirisinin getirilmesi ne kadar sürdü? 11 ay.

O yüzden 11 ay o gümüşün getirisini bekleyenlere sor bakalım sabır ne demek. Türk yatırımcıları, yerli yatırımcılar, sabırlı yatırımcılar değil ki. O yüzden gümüşle alakalı ciddi imtihanlardan geçeceksiniz. Bu uzun vadede yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Lütfen olayları farklı algılamayın. Evet uzun vadede gümüş tekrar yükselmeye devam edecek. Ama şu anda tam can yakan bir süreçten geçiyoruz. Aman dikkat edin.”