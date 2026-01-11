Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılına rekor seviyelerle başlayan altın ve gümüş piyasası için kritik uyarılarda bulundu. Ons altının 4.500 doları aşmasıyla 'Bu seviyenin üzerinde maliyet yapmam' diyerek stratejisini açıklayan Memiş, Kapalıçarşı'daki 'bozdurma' eğilimine dikkat çekti. Uzman isim son dönemde yatırımcıların odağındaki gümüş tarafında 'can yakan süreç' diyerek önemli bir sabır uyarısı yaptı. İşte o açıklamalarda öne çıkan beklentiler...
Piyasaların yakından takip ettiği isimlerden İslam Memiş, kişisel YouTube kanalı üzerinden 2026 yılına hızlı bir giriş yapan altın ve gümüş fiyatlarını değerlendirdi. Ons altının 4.500 dolar seviyesindeki seyrini "kendi parasına göre pahalı" olarak nitelendiren uzman isim, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.
İslam Memiş, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu:
"YÜKSELİŞ YÖNLÜ BİR BEKLENTİM YOK"
“Uluslararası piyasalarda ons altın 4.507 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. İran'daki gerilimler, ekonomik tablolar, yine Trump'ın açıklamaları, tehditler, jeopolitik riskler başta olmak üzere Altın yine güçlü bir duruşla, yükselişle haftayı tamamladı.
"Yine stratejimizde ve beklentimizde bir değişiklik yok. Yine yılın ilk yarısında ons altın tarafında 4800-4880 dolar seviyesine odaklandık. Ancak yine yılın ikinci yarısı itibariyle yükseliş yönde bir beklentim olmadığını zaten sık sık ifade ediyorum.”
KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM
Ons altındaki yükselişin gram altına etkisine ve Kapalıçarşı'daki fiziki talebe değinen Memiş, piyasadaki durgunluğa dikkat çekti:
“Ons altın yükseldiği için haliyle gram altın TL fiyatı da tekrar bir miktar yükseldi. 6.370 dolar seviyesinde kapanış yapan bir fiziki altın var karşımızda. Kapalı çarşıda fiziki altın yani Genelde de altın talebi yok. Genelde bozduranların daha fazla olduğu bir süreç geçiriyoruz. Hem talep yok hem TL'ye olan ihtiyaç biraz daha artmaya devam ediyor.”
GÜMÜŞ YATIRIMCISINA UYARI: "HERKES TAŞIYAMAZ"
Gümüşün altına kıyasla çok daha riskli ve sabır gerektiren bir yatırım aracı olduğunu vurgulayan İslam Memiş, gümüş yatırımcılarını "can yakan süreç" konusunda uyardı:
“Gümüş altına kıyasla daha sert hareketler gerçekleştirebilir. Gümüş altına kıyasla daha çok zengin edebilir ama daha çok da fakirleştirebilir. Dikkat edin, gümüşü herkes taşıyamaz. Gümüş altın gibi değildir. Öyle bir zamanda çakılırsın ki aylarca beklemek zorunda kalırsın.”
"TAM CAN YAKAN BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"
Yatırımcının sabrını ölçen bir dönemden geçildiğini belirten Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bakın %200 bir getiri var 2025 yılında gümüş tarafta. 30 liradan aldın mı? Yok. 40 liradan aldın mı? Yok. Hiç kimse gümüşün yüzüne bakmıyordu. Hiç kimse tanımıyordu, bilmiyordu bile. Ama şu anda herkes gümüşçü oldu. Ama o gümüşün %200'lük getirisinin getirilmesi ne kadar sürdü? 11 ay.
O yüzden 11 ay o gümüşün getirisini bekleyenlere sor bakalım sabır ne demek. Türk yatırımcıları, yerli yatırımcılar, sabırlı yatırımcılar değil ki. O yüzden gümüşle alakalı ciddi imtihanlardan geçeceksiniz. Bu uzun vadede yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Lütfen olayları farklı algılamayın. Evet uzun vadede gümüş tekrar yükselmeye devam edecek. Ama şu anda tam can yakan bir süreçten geçiyoruz. Aman dikkat edin.”