İstanbul'dan alıp köyüne getirdi: 33 yıldır özel garajda saklıyor

"Anadol'uma güveniyorum"





Otomobilini köyünde yaptırdığı garajda muhafaza ettiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:





"Bu araba yaşlı ve emektar. Sıfır arabam da var ve dışarıda duruyor. Bana diyorlar ki '1,5 milyon lira para verdin, bu aracı garaja koy.' Ben de 'Bu yaşlı, dinlenmesi gerekir. Kapalı garajda kalsın. Diğeri genç araba, o dışarıda durur.' diyorum. Bu aracımla şimdi Ankara'ya, İzmir'e, İstanbul'a da giderim. Anadol'uma güveniyorum."