Karın altında hasat yapılıyor: Dondurucu soğuklardan etkilenmeden tezgahlara geliyor, tanesi 20 kiloya kadar çıkıyor

Eskipazar'da 500 dekar alanda yetiştirilen lahanada bu yıl 1250 ton rekolte hedefleniyor.





Kendine has aroması, lezzeti, yumuşaklığı ve 20 kilograma kadar baş çıkartabilmesiyle bilinen lahanaya coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.