Mehmetçiğin sahadaki gücüne güç katacak: Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT görücüye çıktı

MKE tarafından M113 serisi zırhlı personel taşıyıcının modernize edilmesi ile üretilen E-ZPT, Mehmetçiğin sahadaki beklentilerini karşılamak üzere en son teknoloji ürünler ile donatılarak adeta baştan oluşturuldu.





Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmesi planlanan E-ZPT'nin sahadaki kabiliyetleri tarafından görüntülenirken, E-ZPT Proje Yöneticisi ve Kıdemli Mühendis Halil Çelik, ürünün özelliklerini ve kalifikasyon sürecini anlattı.