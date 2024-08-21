Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 arttı. Temmuz ayında 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 30 milyon 261 bin 176 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde, otomobilde en çok hangi renklerin tercih edildiği de açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 arttı.
Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 106,6, kamyonda yüzde 99,2, kamyonette yüzde 76,9, otobüste yüzde 56,1, otomobilde yüzde 43,7, motosiklette yüzde 30,3, traktörde yüzde 18,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,4 arttı.
TÜİK verilerine göre, temmuz ayında kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı ise şöyle:
Gri
Yüzde 38,7'si
Adet: 238 bin 836
Beyaz
Yüzde 25,5
Adet: 157 bin 580
Siyah
Yüzde 13'ü
Adet: 80 bin 456
Mavi
Yüzde 11,3'ü
Adet: 69 bin 904
Kırmızı
Yüzde 6,3'ü
Adet: 38 bin 692
Yeşil
Yüzde 2,8'i
Adet: 17 bin 393
Turuncu
Yüzde 0,9'u
Adet: 5 bin 724
Sarı
Yüzde 0,6'sı
Adet: 3 bin 719
Kahverengi
Yüzde 0,4'ü
Adet: 2 bin 707
Diğer renklidir
Yüzde 0,4'ü
2 bin 697