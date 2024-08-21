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Ekonomi

Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?

Halil Akkoç
12:21 - 21/08/2024 Wednesday
Yeni Şafak

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 arttı. Temmuz ayında 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 30 milyon 261 bin 176 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde, otomobilde en çok hangi renklerin tercih edildiği de açıklandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 arttı.

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Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 106,6, kamyonda yüzde 99,2, kamyonette yüzde 76,9, otobüste yüzde 56,1, otomobilde yüzde 43,7, motosiklette yüzde 30,3, traktörde yüzde 18,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,4 arttı.

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TÜİK verilerine göre, temmuz ayında kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı ise şöyle:

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Gri


Yüzde 38,7'si

Adet: 238 bin 836

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Beyaz


Yüzde 25,5

Adet: 157 bin 580

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Siyah


Yüzde 13'ü

Adet: 80 bin 456

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Mavi


Yüzde 11,3'ü

Adet:  69 bin 904

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Kırmızı


Yüzde 6,3'ü

Adet: 38 bin 692

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Yeşil


Yüzde 2,8'i

Adet: 17 bin 393

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Turuncu

Yüzde 0,9'u

Adet: 5 bin 724

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Sarı

Yüzde 0,6'sı

Adet: 3 bin 719

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Kahverengi


Yüzde 0,4'ü

Adet: 2 bin 707

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Diğer renklidir


Yüzde 0,4'ü

2 bin 697

#Otomobil
#TÜİK
#Araba
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