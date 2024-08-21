Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 arttı. Temmuz ayında 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 30 milyon 261 bin 176 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde, otomobilde en çok hangi renklerin tercih edildiği de açıklandı.

1 / 14 Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

2 / 14 Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 arttı.

3 / 14 Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 106,6, kamyonda yüzde 99,2, kamyonette yüzde 76,9, otobüste yüzde 56,1, otomobilde yüzde 43,7, motosiklette yüzde 30,3, traktörde yüzde 18,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,4 arttı.

4 / 14 TÜİK verilerine göre, temmuz ayında kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı ise şöyle:

5 / 14 Gri

Yüzde 38,7'si Adet: 238 bin 836

6 / 14 Beyaz

Yüzde 25,5 Adet: 157 bin 580

7 / 14 Siyah

Yüzde 13'ü Adet: 80 bin 456

8 / 14 Mavi

Yüzde 11,3'ü Adet: 69 bin 904

9 / 14 Kırmızı

Yüzde 6,3'ü Adet: 38 bin 692

10 / 14 Yeşil

Yüzde 2,8'i Adet: 17 bin 393

11 / 14 Turuncu Yüzde 0,9'u Adet: 5 bin 724

12 / 14 Sarı Yüzde 0,6'sı Adet: 3 bin 719

13 / 14 Kahverengi

Yüzde 0,4'ü Adet: 2 bin 707