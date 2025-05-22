Peş peşe havalandı hedefleri yerle bir etti: Dünya Türkiye'nin gövde gösterisini konuşuyor

Bayraktar TB3, TCG Anadolu’dan kalkarak hedefleri tam isabetle vurdu. Dünya basını, bu başarıyı "teknolojik devrim" olarak yorumladı. Türkiye, deniz üstü SİHA teknolojisinde yeni bir dönemin kapısını araladı.
Kısa pistli gemiden havalanan ilk SİHA olarak tarihe geçen Bayraktar TB3, DENİZKURDU-2025 Tatbikatı’nda TCG Anadolu’dan kalkış yaparak hedefleri tam isabetle vurdu.
Savunma teknolojisinde yeni bir sayfa açıldı.
Tatbikat kapsamında PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı iki TB3, TCG Anadolu'dan arka arkaya havalanarak senaryo dahilindeki kara hedeflerine toplam 4 MAM-L mühimmatıyla başarılı saldırılar düzenledi.
Tüm görev, Baykar’ın geliştirdiği yapay zeka destekli algoritmalarla tam otonom şekilde yürütüldü.
Dünya basını: Teknolojik öncülük
Uluslararası basın, TB3’ün başarısını “büyük bir atılım” olarak nitelendirdi.
Baykar’ın deniz üzeri SİHA kullanımında hızlı yol aldığı vurgulanırken, diğer ülkelerin henüz test aşamasında bile olmadığına dikkat çekildi.
Türkiye’nin bu alanda teknolojiye yön verdiği ve TB3’lerin küresel çapta ilgiyle takip edileceği belirtildi.
Bayraktar TB3 artık sadece Türkiye’nin değil, dünyanın gündeminde.