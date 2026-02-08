Yeni Şafak
Sivas'ın balları dünyayı tatlandırıyor: Avrupa, Asya, ABD ve Kanada'ya gönderiyor

15:058/02/2026, Pazar
AA
Sivas'ta faaliyet gösteren bir firma, bölgeden temin ettiği petek ve süzme balları hem iç piyasada satıyor hem de Avrupa, Asya, ABD ve Kanada'ya gönderiyor.

Yöredeki arıcılardan satın alınan petek ve süzme ballar, Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada analiz edildikten sonra paketleniyor.


Paketlenen ballar, yurt içinin yanı sıra Avrupa ve Asya ülkeleri ile ABD ve Kanada'da damakları tatlandırıyor.

İhracat yapan firmanın sahibi İbrahim Doğan, 1995 yılından beri faaliyet gösterdiklerini, birçok ilde de bayiliklerinin bulunduğunu söyledi.

Avrupa ve Arap ülkelerine bal ihraç ettiklerini anlatan Doğan, "Petek balımız bu yöreye has bir ürün. Dünyanın neresine giderseniz gidin, petek bal Türkiye'de İç Anadolu Bölgesi ağırlıklıdır. Floramız çok zengin. Sivas, Erzincan, Erzurum bölgelerinin ballarını alıyoruz, dünya ve Türkiye geneline pazarlıyoruz." dedi.

Yörenin rakımı yüksek olduğu için kekik ve keven gibi güzel bitkilerin yetiştiğini belirten Doğan, "Ürünlerimiz kaliteli ve dünyanın kabul ettiği ballardandır. Bal, ülkemizin değeri. Biz de hem yurt dışına hem de yurt içine pazarlamasını yapıyoruz." diye konuştu.

Doğan, yıllık yaklaşık 4 bin ton petek ve süzme bal aldıklarını, bunun önemli bir bölümünün yurt dışına gönderildiğini dile getirdi.

"Ballarımızı dünya tadıyor"


Daha önce Almanya'da bulunan şirketlerini Avusturya'ya taşıdıklarını, buradaki ana merkezden Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere gibi ülkelere bal gönderdiklerini aktaran Doğan, şunları kaydetti:


"Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamına dağıtım yapıyoruz. Bir ülkeye gönderiyoruz ama oradan da bütün AB ülkelerine dağıtım oluyor. Onun haricinde Asya ve Arap ülkelerine gönderiyoruz. ABD ve Kanada'ya da gidiyor. Bir şekilde ballarımızı dünya tadıyor. Süzme bal da bizim ürünümüz ama petek balı arı yaptığı için insan eli değmiyor. Organik bir bal, tamamen arının yaptığı balın paketlemesini yapıyoruz. Bundan dolayı geri dönüşler olumlu oluyor."

