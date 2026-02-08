Sivas'ın balları dünyayı tatlandırıyor: Avrupa, Asya, ABD ve Kanada'ya gönderiyor

"Ballarımızı dünya tadıyor"





Daha önce Almanya'da bulunan şirketlerini Avusturya'ya taşıdıklarını, buradaki ana merkezden Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere gibi ülkelere bal gönderdiklerini aktaran Doğan, şunları kaydetti:





"Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamına dağıtım yapıyoruz. Bir ülkeye gönderiyoruz ama oradan da bütün AB ülkelerine dağıtım oluyor. Onun haricinde Asya ve Arap ülkelerine gönderiyoruz. ABD ve Kanada'ya da gidiyor. Bir şekilde ballarımızı dünya tadıyor. Süzme bal da bizim ürünümüz ama petek balı arı yaptığı için insan eli değmiyor. Organik bir bal, tamamen arının yaptığı balın paketlemesini yapıyoruz. Bundan dolayı geri dönüşler olumlu oluyor."