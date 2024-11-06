Togg yılın 10. ayında elektrikli otomobil pazarında liderliğini sürdürdü: İşte en fazla satılan elektrikli markalar

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 947 bin 166 adet oldu.



