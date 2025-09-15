Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.





Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.





Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları bankaya giderken Site Yönetiminden alacakları borcu yoktur belgesi ve ilgili Belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekmektedir.