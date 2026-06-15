Gelir ve ikametgah şartı aranmayacak





Açık Satış Kampanyası’nda gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor.





18 yaşını doldurmuş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak.





﻿﻿Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek. Evlerin fiyatları teslim süreçleri ile ilgili tüm bilgilere vatandaşlar 'https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/' adresinden ulaşabilecek. Yapımı halen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek.



