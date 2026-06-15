Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
TOKİ'nin 64 ilde ikamet şartsız 20 bin konut satışı bugün başlıyor: İşte başvuru şartları ve detaylar

TOKİ'nin 64 ilde ikamet şartsız 20 bin konut satışı bugün başlıyor: İşte başvuru şartları ve detaylar

07:2915/06/2026, Pazartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının 64 ilde vatandaşları ev sahibi yapacak 20 bin konut için açık satış kampanyasında satışlar bugün başlıyor. Peki kimler, nasıl başvurabilir? İşte tüm detaylar...

TOKİ'nin 64 ildeki açığa satış kampanyası bugün başlıyor


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum tarafından açıklanan 'Açık Satış Kampanyası'nda satışlar 15 Haziran Pazartesi (bugün) günü başlıyor. TOKİ tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası için satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Bu bankalara giden vatandaşlar, başvuru önceliğine göre, yani ilk başvuranın avantajlı olacağı şekilde, beğendikleri bütçelerine uygun konutun satın alma işlemlerini tamamlayacak. Satışlar 17 Temmuz’a kadar devam edecek.

Gelir ve ikametgah şartı aranmayacak


Açık Satış Kampanyası’nda gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor.


18 yaşını doldurmuş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak.


﻿﻿Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek. Evlerin fiyatları teslim süreçleri ile ilgili tüm bilgilere vatandaşlar 'https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/' adresinden ulaşabilecek. Yapımı halen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek.


Taksitler 18 bin liradan başlayacak


Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak.


Üç farklı ödeme planı


Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25’ini peşin, kalan yüzde 25’ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya kadar vade imkanı sunulacak.

En fazla konutun satışa sunulduğu 6 ilde TOKİ tanıtım ofisleri kuruldu


Kampanya kapsamında en fazla konut sırasıyla 2190 konut ile Bursa, 2062 konut ile Ankara, 1238 konut ile Hatay, 1073 konut ile Kahramanmaraş ve 1000 konut ile Malatya’da satışa sunulacak.


Satışa sunulan 2+1 ve 3+1 planındaki konutlarla ilgili yüz yüze detaylı bilgi almak isteyenler için Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı’da TOKİ tanıtım ofisi kuruldu. Bu illerdeki vatandaşlar konutlarla ilgili bilgi almak, ödeme planlarını incelemek ve örnek daireleri görmek için TOKİ tanıtım ofislerini ziyaret edebilecek.



ÖRNEK DAİRE


#TOKİ
#Açık Satış Kampanyası
#Konut
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: TOKİ 20 bin konut açık satış kampanyası başlıyor! İşte şartlar ve ödeme planı