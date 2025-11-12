Türkiye'de eşi benzeri yok: Mini insansız helikopter DUMRUL'a yeni görev

TİTRA Teknoloji ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda güvenlik güçleri için yeni DUMRUL araçları temin edilecek.





Halihazırda güvenlik birimlerinin envanterinde yer alan ve operasyonel olarak kullanılan DUMRUL, söz konusu sözleşme kapsamında farklı bir kuvvete mevcut stoklardan sağlanacak.