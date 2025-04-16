



EN FAZLA BİNEK OTOMOBİL İHRACATI FRANSA'YA





Sektör, ocak-mart döneminde en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye dış satım yüzde 29 artarak 415 milyon 631 bin dolardan 536 milyon 885 bin dolar oldu.





En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan İspanya'ya dış satım yüzde 112 artışla 185 milyon 353 bin dolardan 393 milyon 18 bin dolara yükseldi.





İhracatta üçüncü sırada yer alan Birleşik Krallık'a ise yüzde 4 yükselişle 341 milyon 722 bin dolarlık dış satım yapıldı.





Sektör temsilcileri bu dönemde İtalya'ya 340 milyon 418 bin, Almanya'ya da 228 milyon 280 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.







