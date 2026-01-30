Yeni Şafak
Türkiye’nin altın zengini illeri belli oldu: Altın mevduatında sürpriz zirve

12:4430/01/2026, Cuma
Yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi, bankalardaki altın mevduatı verilerini yeniden gündeme taşıdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen son değerlendirmeye göre, altın hesapları üzerinden yapılan analiz dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Altın zengini şehirler belli oldu. Zirvedeki bölge şaşırttı. İşte Türkiye'de en çok altın alan iller...

Altın fiyatlarının yeniden tarihi zirvelere çıkması, yatırımcıların güvenli liman tercihini güçlendirdi. Küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle bireysel yatırımcılar fiziki altına yönelmeye başladı. İşte en çok altın alan iller...

10- ANKARA

2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 160.05 milyar TL

9- MUĞLA

2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 20.80 milyar TL

8- BALIKESİR

2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 21.23 milyar TL

7- HATAY

2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 13.01 milyar TL

6- ANTALYA

2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 44.80 milyar TL

5- MERSİN

2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 21.13 milyar TL

4- AKSARAY

2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 5.13 milyar TL

3- İZMİR

2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 79.79 milyar TL

2- İSTANBUL

2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 452.57 milyar TL

1- RİZE

2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 6.46 milyar TL

2025 sonu toplam altın mevduatı: 17.26 milyar TL

Yıllık toplam mevduat artışı (Yüzdesel): Yüzde 167,3



