Türkiye’nin altın zengini illeri belli oldu: Altın mevduatında sürpriz zirve

Yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi, bankalardaki altın mevduatı verilerini yeniden gündeme taşıdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen son değerlendirmeye göre, altın hesapları üzerinden yapılan analiz dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Altın zengini şehirler belli oldu. Zirvedeki bölge şaşırttı. İşte Türkiye'de en çok altın alan iller...

1 /11 Altın fiyatlarının yeniden tarihi zirvelere çıkması, yatırımcıların güvenli liman tercihini güçlendirdi. Küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle bireysel yatırımcılar fiziki altına yönelmeye başladı. İşte en çok altın alan iller...

2 /11 10- ANKARA 2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 160.05 milyar TL

3 /11 9- MUĞLA 2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 20.80 milyar TL

4 /11 8- BALIKESİR 2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 21.23 milyar TL

5 /11 7- HATAY 2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 13.01 milyar TL

6 /11 6- ANTALYA 2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 44.80 milyar TL

7 /11 5- MERSİN 2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 21.13 milyar TL

8 /11 4- AKSARAY 2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 5.13 milyar TL

9 /11 3- İZMİR 2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 79.79 milyar TL

10 /11 2- İSTANBUL 2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 452.57 milyar TL