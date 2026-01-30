Türkiye’nin altın zengini illeri belli oldu: Altın mevduatında sürpriz zirve

Yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi, bankalardaki altın mevduatı verilerini yeniden gündeme taşıdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen son değerlendirmeye göre, altın hesapları üzerinden yapılan analiz dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Altın zengini şehirler belli oldu. Zirvedeki bölge şaşırttı. İşte Türkiye'de en çok altın alan iller...
Altın fiyatlarının yeniden tarihi zirvelere çıkması, yatırımcıların güvenli liman tercihini güçlendirdi. Küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle bireysel yatırımcılar fiziki altına yönelmeye başladı. İşte en çok altın alan iller...
10- ANKARA
2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 160.05 milyar TL
9- MUĞLA
2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 20.80 milyar TL
8- BALIKESİR
2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 21.23 milyar TL
7- HATAY
2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 13.01 milyar TL
6- ANTALYA
2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 44.80 milyar TL
5- MERSİN
2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 21.13 milyar TL
4- AKSARAY
2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 5.13 milyar TL
3- İZMİR
2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 79.79 milyar TL
2- İSTANBUL
2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 452.57 milyar TL
1- RİZE
2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 6.46 milyar TL
2025 sonu toplam altın mevduatı: 17.26 milyar TL
Yıllık toplam mevduat artışı (Yüzdesel): Yüzde 167,3