Türkiye’nin SİPER’i dünya basınında yankılandı: "Dönüm noktası" diyerek duyurdular

“SİPER-1’in Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi, Türkiye’nin savunma duruşunda taktiksel ve noktasal savunma anlayışından, stratejik olarak katmanlı ve uzun menzilli caydırıcılık yeteneğine geçişi simgeliyor. Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Orta Doğu hava sahalarının insansız hava araçları, seyir füzeleri ve hipersonik tehditlerle giderek daha rekabetçi hale geldiği bir dönemde, Türkiye’nin tamamen yerli bir çözüme yatırım yapması hem teknolojik özgüveni hem de stratejik niyeti ortaya koyuyor. SİPER-1’in Çelik Kubbe mimarisine entegrasyonu; hava ve füze savunmasında daha fazla özerklik sağlamak, yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltmak ve gelişen tehditlere uyum sağlayabilen, ölçeklenebilir ve ulusal kontrol altında bir savunma ağı kurmak gibi daha geniş bir stratejik hedefi yansıtıyor.”