Uçakları kaybedince hayaletlere sarıldılar: Pakistan karşısında ağır yenilgiye uğrayan Hindistan apar topar karar aldı

Dört gün süren bu kriz, her iki tarafın da envanterlerine yeni katılan gelişmiş askeri donanım ve sistemleri sergilemesiyle dünya genelinde büyük ilgi topladı. Bir bakıma, Çin yapımı jetlerin ve füzelerin Batılı ve Rus teknolojilerine karşı ilk kez karşı karşıya geldiği yeni bir "sıcak" karşılaşmaydı. Kısa süre sergilenen donanım çeşitliliği ve ileri teknoloji kullanımı, modern savaşın daha hızlı tırmanışlara ve ani reaksiyonlara izin veren yeni bir muharebe sahasının habercisi oldu.



