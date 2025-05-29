Uçakları kaybedince hayaletlere sarıldılar: Pakistan karşısında ağır yenilgiye uğrayan Hindistan apar topar karar aldı

Geçtiğimiz haftalarda Pakistan ile girdiği çatışmada bir çok savaş uçağını ve insansız hava aracını kaybeden Hindistan apar topar yeni bir karar aldı. İsrail'den aldığı dronlardan umduğunu bulamayan Yeni Delhi, 5. nesil hayalet savaş uçağı geliştirme planına girişti.
Geçtiğimiz haftalarda Pakistan ile sıcak çatışmaya giren Hindistan ağır kayıplar vermişti.
Laçın kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü etkinliğinde konuş Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif "Hava Kuvvetlerimiz (7 Mayıs'ta), 4 adet Fransız yapımı Rafael uçağı, bir adet Mig 29 ve bir diğer uçak olmak üzere toplam 6 Hint uçağı düşürdü" bilgisini paylaştı.
İsrail kurtaramadı
Çok sayıda savaş uçağını kaybeden ve İsrail'den alınan insansız hava araçlarından da umduğunu bulamayan Hindistan alelacele yeni bir karar aldı.
Savunma Bakanlığı, 5. nesil hayalet savaş uçağını üretmeyi hedefleyen tasarıyı onayladı. Tasarıya göre, Hindistan'ın yeni nesil uçağı ülkedeki yerli özel şirketler ve devlet arasında sağlanacak iş birliği ile geliştirilecek.
Bakanlık, bu ay Pakistan’la yaşanan askeri gerilimin sonucunda verilen ağır kayıplar sonrası kendini yeni bir silahlanma yarışında bulurken, ülkenin en gelişmiş hayalet savaş uçağının geliştirilmesini öngören bir tasarıyı onayladı.
Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada programı yöneten Hindistan Havacılık Ajansı’nın yakın zamanda çift motorlu 5. nesil savaş uçağı olarak öngörülen proje hakkında savunma sanayii firmalarıyla görüşüp ilk ortaklarını bulacağını bildirdi. Mart ayında Hindistan'da bir savunma komitesi, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin kapasitesini arttırmak ve Hindistan'ın askeri uçaklarının çoğunu üreten devlete ait Hindustan Aeronautics’in üzerindeki yükü azaltmak için özel sektörün askeri uçak üretimine dahil edilmesini tavsiye etmişti.
Çatışmalar iki ülkenin gücünü test etti
Hindistan ile Pakistan arasında patlak veren tam ölçekli askeri çatışma, uluslararası güvenlik dinamikleri ve küresel silah endüstrisi açısından bir dönüm noktası oldu.
Dört gün süren bu kriz, her iki tarafın da envanterlerine yeni katılan gelişmiş askeri donanım ve sistemleri sergilemesiyle dünya genelinde büyük ilgi topladı. Bir bakıma, Çin yapımı jetlerin ve füzelerin Batılı ve Rus teknolojilerine karşı ilk kez karşı karşıya geldiği yeni bir "sıcak" karşılaşmaydı. Kısa süre sergilenen donanım çeşitliliği ve ileri teknoloji kullanımı, modern savaşın daha hızlı tırmanışlara ve ani reaksiyonlara izin veren yeni bir muharebe sahasının habercisi oldu.
Pakistan uçakları düşürdü
22 Nisan'da, Hint kontrolündeki Keşmir'in Pahalgam bölgesinde çok sayıda sivili öldüren bir saldırı yaşandı. Bunu bahane eden Hindistan, 7 Mayıs'ta Pakistan anakarası ile Pakistan kontrolündeki Keşmir'i hedef alan füze saldırıları düzenledi.
Hatta gerilim, 2019'daki Pulwama–Balakot krizini de geride bıraktı. İlk hava muharebesinde Hindistan Fransız yapımı Rafale'leri, Pakistan ise Çin yapımı J-10C'leri kullandı.
Her iki taraf da bu jetleri 2019'daki son çatışmadan sonra envantere katmış; Yeni Delhi, Rafale'lerin Çin jetleriyle boy ölçüşeceğini iddia etmişti.
Ancak Pakistan, J-10C'den fırlatılan PL-15 füzesini kullanarak bir Rafale'i düşürmeyi başardı.