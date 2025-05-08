Volvo, üretimine yıllar önce son verdiği ikonik modeli XC70’i SUV formunda yeniden yollara çıkarıyor. Daha büyük boyut, 200 km elektrikli menzil ve modern tasarımıyla dikkat çeken yeni XC70, otomobil dünyasında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.
Volvo, otomobil tutkunlarının özlemle andığı XC70 modelini yaklaşık on yıl sonra sahnelere geri getiriyor. Ancak bu kez alışılmış formunun ötesine geçiyor: Yeni XC70, daha büyük, daha güçlü ve tamamen SUV kimliğiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
XC70 Bu Kez Gerçek Bir SUV Olarak Geliyor
Geçmişte V60 Cross Country için yer açmak adına üretimi sonlandırılan XC70, şimdi çok daha iddialı bir şekilde geri dönüyor. Volvo’nun Çin pazarına sunacağı onuncu SUV modeli olacak yeni XC70, XC60’tan daha geniş ölçülerle geliyor ve iç hacmiyle üst düzey bir konfor vadediyor.
Tasarımda İskandinav Zarafeti: Thor’un Çekici Geri Döndü
Volvo’nun imza tasarım unsurları yeni XC70'te de yerini almış. 4.7 metrelik uzunluğuyla dikkat çeken SUV, ön bölümde Thor’un Çekici tarzı matrix LED farlara ve dikey gündüz aydınlatmalarına ev sahipliği yapıyor. Siyah kapalı ızgara ise modern ve güçlü duruşunu tamamlıyor. Arka kısımdaki AWD (dört tekerlekten çekiş) logosu ise performans konusunda ipuçları veriyor.
Elektrikli Menzilde Sınırları Zorluyor: Hedef 200 KM
Volvo, son yıllarda elektrifikasyon alanında ciddi yatırımlar yapıyor. Marka, sadece 2025’in ilk dört ayında şarjlı hibrit satışlarını %11 artırmayı başardı. Yeni XC70 ile birlikte bu başarıyı daha da ileri taşımayı hedefliyor.
Mevcut XC60 modelinde 80 km olan elektrikli sürüş menzilini yaklaşık üç katına çıkararak 200 km’ye yükseltmek isteyen Volvo, bu hedefe daha büyük bir batarya paketiyle ulaşmayı planlıyor. Ayrıca, ana şirket Geely’nin geliştirdiği ve içten yanmalı motorun sadece batarya şarjı için kullanıldığı EREV (genişletilmiş menzil elektrikli araç) teknolojisinin de yeni XC70’te opsiyonel olarak sunulması bekleniyor.
800+ KM Toplam Menzil
EREV teknolojisi sayesinde yalnızca yarım batarya kapasitesiyle bile yaklaşık 200 km elektrikli sürüş mümkün olacak. Tam dolu bir yakıt ve batarya ile ise 805 km’ye kadar toplam menzil sunulabilecek. Bu da yeni XC70’i sınıfında fark yaratan bir model haline getiriyor.