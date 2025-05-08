XC70 Bu Kez Gerçek Bir SUV Olarak Geliyor





Geçmişte V60 Cross Country için yer açmak adına üretimi sonlandırılan XC70, şimdi çok daha iddialı bir şekilde geri dönüyor. Volvo’nun Çin pazarına sunacağı onuncu SUV modeli olacak yeni XC70, XC60’tan daha geniş ölçülerle geliyor ve iç hacmiyle üst düzey bir konfor vadediyor.



