Yaz kış kesintisiz üretim: Ağrı'dan Avrupa'ya satılıyor

6 etaptan oluşan alanda aktif olarak 2 etapta üretimin devam ettiğini belirten Bozkurt, "Bu 2 etap içerisinde 2 büyük seramız var. Her serada 20 dekardan toplam 40 dekarda üretim yapılıyor. Jeotermal olması burada çok önemli bir avantaj sağlıyor. Yaklaşık 65 ile 70 santigrat derecedeki sıcaklık buradaki ısınma maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğü için önemli bir artı değer durumunda." diye konuştu.





Bozkurt, 6 etabın kalan 4 etabını da hızlı bir şekilde projelendirerek Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri için çalışmaları başlatacaklarını anlattı.