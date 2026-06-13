18 yıl sonra bir ilk: Kuraklıktan bereket manzarasına, kritik baraj tam doluluğa ulaştı

Şimşek, Sivas'taki barajların doluluk oranları hakkında da bilgi vererek şunları kaydetti:





"Geçen yıla kıyasla en dikkat çekici ve çarpıcı artışlardan birini de 4 Eylül Barajımızda yaşadık. Bu barajımızdaki doluluk oranı da yaklaşık yüzde 67'ye ulaştı. Geçen yıl bu oran sadece yüzde 5'ti. Sivas ilimiz genelindeki tüm rezervuarlarımızın ortalama doluluk oranı ise yüzde 96 gibi mükemmel bir seviye ulaştı. Barajlardaki bu tablo, Sivas adına son derece sevindirici ve umut verici, ilimizin su kaynakları bakımından geçen yıllara kıyasla çok daha güçlü, güvenli ve sürdürülebilir bir seviyede olduğunu açıkça görüyoruz...