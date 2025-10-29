Yeni Şafak
200 yıllık ahşap ev alev alev yandı

200 yıllık ahşap ev alev alev yandı

12:2129/10/2025, Çarşamba
DHA
Artvin’in Borçka ilçesinde 200 yıllık ahşap ev çıkan yangında kül oldu. Ailesiyle birlikte son anda kurtulan ev sahibi Mustafa Tiryaki "200 yıllık dede yadigarı evimiz hatıralarıyla birlikte yandı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Artvin'in Borçka ilçesinde tek katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Fındıklı köyünde Mustafa Tiryaki’ye ait ahşap evde, dün bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Büyüyen alevler tüm evi sararken, kendilerini evden dışarı atan ailenin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

 İtfaiyecilerin çalışması sonunda söndürülen yangında ahşap ev, kullanılamaz hale geldi. 

 Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 Yangın sonrası evden değerli eşyalarını kurtarmaya çalışan Tiryaki, "200 yıllık dede yadigarı evimiz hatıralarıyla birlikte yandı. Çok üzgünüz ama çok şükür ki can kaybı olmadı" dedi.

