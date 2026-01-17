Yeni Şafak
39 yıldır düzeniyle dikkat çekiyor: Bu marketteki her ürün aynı hizada ve belirli bir düzen içinde

09:5117/01/2026, Cumartesi
IHA
Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir market, 39 yıldır sürdürdüğü düzenli ve nizamlı işletmecilik anlayışıyla öne çıkıyor. Marketin raflarında yer alan meyve sularından gıda ürünlerine, paketli yiyeceklerden temel ihtiyaç malzemelerine kadar her ürünün aynı hizada ve belirli bir düzen içinde yerleştirildiği görülüyor.

Dulkadiroğlu ilçesindeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren Kardeşler market isimli iş yeri düzen ve temizliği ile dikkat çekiyor.


Markette gelişi güzel hiçbir ürüne rastlanmazken raf aralıkları, ürün sıralaması ve yerleşim planı dikkat çekiyor. Müşteriler, aradıkları ürünü kolayca bulabildiklerini ve alışveriş sırasında düzenin kendilerine güven verdiğini ifade ediyor.


Üç çocuk babası 62 yaşındaki esnaf Ramazan Turna, "Bu işi 39 yıldır yapıyorum. Elimden geldiğince hijyen olmaya dikkat ediyorum. Dizayn ve hijyen tüm marketçi çalışanlarımız da böyle olmasını beklerim. İşimde hassas davranıyorum. Gelen müşterilerin de beğenisini kazandık yaşadığım sürece bu şekilde çalışmaya devam edeceğim" dedi.


Müşteri Ülger Turna ise, "Bizim sürekli geldiğimiz bir market, temizlik ve hijyen çok hoşumuza gidiyor" ifadesini kullandı.


Ramazan Turna’nın oğlu Adil Turna ise, "Babam evde, arabada, iş yerinde her yerde temiz ve titizdir. Güler yüzlü olması da insanların hoşuna gidiyor" diye konuştu.

