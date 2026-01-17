39 yıldır düzeniyle dikkat çekiyor: Bu marketteki her ürün aynı hizada ve belirli bir düzen içinde





Üç çocuk babası 62 yaşındaki esnaf Ramazan Turna, "Bu işi 39 yıldır yapıyorum. Elimden geldiğince hijyen olmaya dikkat ediyorum. Dizayn ve hijyen tüm marketçi çalışanlarımız da böyle olmasını beklerim. İşimde hassas davranıyorum. Gelen müşterilerin de beğenisini kazandık yaşadığım sürece bu şekilde çalışmaya devam edeceğim" dedi.