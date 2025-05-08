4 milyon liralık 7 ton ceviz çaldı: 26 saatlik video ile tespit edildi

Yapılan takipte aracın Aksaray istikametine yola çıktığı ve Aksaray'da gelene kadar iz kaybettirmek amaçlı 7 ton cevizin başka bir kamyona yüklendiğini tespit edildi. Aksaray'da da bir başka kamyona yüklenerek hedef şaşırtıldığını anlayan Aksaray polisi en son yükleme yapılan kamyon plakasını da takibe alarak kamyonun Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir depoya götürüldüğü belirledi.Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler Altındağ ilçesinde 2 ayrı depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 7 ton ceviz bulunarak el konulurken, sahte nakliyeci dolandırıcı H.İ.K. isimli şahsın başka bir ile kaçtığı bilgisine ulaşıldı.