Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
4 milyon liralık 7 ton ceviz çaldı: 26 saatlik video ile tespit edildi

4 milyon liralık 7 ton ceviz çaldı: 26 saatlik video ile tespit edildi

19:348/05/2025, Perşembe
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber

Gaziantep'te bir vatandaşın 4 milyon lira değerindeki 7 ton cevizini Ankara'ya götürmek için teslim alan sahte nakliyeci cevizlerle kayıplara karıştı. Şahsın Aksaray'a geldiği ihbarını alan Aksaray polisi, kameralardan yola çıkarak 4 ayrı araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan şahsı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yakaladı.

26 saatlik görüntüyü izleyerek 7 ton cevizi Ankara'da 2 ayrı depoda bulun polis, cevizleri sahibine teslim etti. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep ilinde bir dolandırıcının sahte nakliye firması adı altında bir şahsın 7 ton cevizi çaldığı ve şahısların Aksaray istikametine geldiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek olayla ilgili araştırma ve inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde H.İ.K. isimli dolandırıcı şahsın Gaziantep ilinden cevizleri yükleyip çıktığı araç plakasıyla yola çıkan ekipler kameralardan inceleyerek aracı yüzlerce kameradan takip etti.

Yapılan takipte aracın Aksaray istikametine yola çıktığı ve Aksaray'da gelene kadar iz kaybettirmek amaçlı 7 ton cevizin başka bir kamyona yüklendiğini tespit edildi. Aksaray'da da bir başka kamyona yüklenerek hedef şaşırtıldığını anlayan Aksaray polisi en son yükleme yapılan kamyon plakasını da takibe alarak kamyonun Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir depoya götürüldüğü belirledi.Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler Altındağ ilçesinde 2 ayrı depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 7 ton ceviz bulunarak el konulurken, sahte nakliyeci dolandırıcı H.İ.K. isimli şahsın başka bir ile kaçtığı bilgisine ulaşıldı.

Şahsın yakalanması için çalışma yapan ekipler şüphelinin yerini de tespit etti. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde şahsı yakalayan polis gözaltına alarak şahsı Aksaray'a getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu. Olayla ilgili bir şüphelinin daha olduğunu tespit eden polis, şahsın yakalanması icin için çalışma başlattı. Ele geçirilen 4 milyon lira değerindeki 7 ton ceviz sahibine teslim edildi.

#Gaziantep
#Ceviz
#Hırsızlık
#Aksaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
267. Papa belli oldu: Kardinal Robert Francis Prevost kimdir? 14. Leo Robert Francis Prevost kaç yaşında ve nerelidir?