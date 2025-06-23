500 yıllık gelenek: Kapaklar kışın kapatılıyor yazın açılıyor

"BURASI SEBİL GİBİ"





Yaz aylarında kar ihtiyacı olanlara hayatını kaybeden amca ve dedelerinin vasiyeti nedeniyle kar verdiklerini belirten Gengeç, "Hacılarlı olmayıp da buraya gelenler, bu karı gördüğünde bize 'Allah razı olsun, geçmişlerinizin canına değsin' diyor. Herkes geliyor. Alıp gider. Burası sebil gibi. Paralı olan bir şey değil. Burası Mahmut amcamızın. Mahmut amcamız da rahmetli oldu. Onun da vasiyetiydi. Onun çocuklarıyla bir ekip toplanırız, hep beraber bu kuyuları doldururuz. Vasiyet eskiden beridir var ama biz amcamızdan öğrendik. Amcamız bize, 'oğlum bu geleneği bırakmayın, devam edin' dedi. Çocukları ile birlikte bu kuyuları dolduruyoruz. Hep bu ekip ile bu kuyuları doldururuz. Bu kar kuyusunda karın ekim-kasım ayına kadar durma şansı var. Onun için biz hem kuyuyu doldurur hem de temizleriz. Ekiplerimiz var. Haberleşiriz. Karı biz 2-3 sefer kesin doldururuz. Buraya geleceklere kapımız açık. Gelebilirler. Yardımcı da oluruz. Karı poşetleyip veririz. Herkese kapımız açık bekleriz" diye konuştu.