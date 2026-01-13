Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
543 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

543 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

22:4713/01/2026, Salı
DHA
Sonraki haber

Kütahya'da 154 ayrı dosyadan toplam 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Deniz E., Antalya’da yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananlara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı olan Deniz E.’nin Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde olduğunu tespit etti. Ekipler, 2021 yılından bu yana firari olarak aranan Deniz E.’nin Kuşkavağı Mahallesi’nde bulunduğu eve operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan Deniz E.’nin, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, nitelikli dolandırıcılık, mühür bozma ve basit yaralama suçları başta olmak üzere 154 ayrı dosyadan toplam 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirtildi.

Gözaltına alınan Deniz E., sağlık kontrolünden geçirilerek Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Firari hükümlü Deniz E.’nin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi. 

#Kütahya
#Firari
#Ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK Ocak 2026 enflasyon takvimi: Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, saat kaçta?