543 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kütahya Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananlara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı olan Deniz E.’nin Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde olduğunu tespit etti. Ekipler, 2021 yılından bu yana firari olarak aranan Deniz E.’nin Kuşkavağı Mahallesi’nde bulunduğu eve operasyon düzenledi.