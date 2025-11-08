58 yıllık eşine gözü gibi bakıyor: Kendisini hatırlamayan, yatalak ve konuşamayan eşinin yanından ayrılmıyor

Öğmen, eşini çok sevdiğini vurgulayarak "Allah korkusu, sevgi yani vicdanım. Sevmesem demek ki çekemezdim. Çok çektim. Onunla beraber ben de çalıştım. Yaşamı birlikte devam ettirdik. Allah'tan gelen bir şey. Eşimi çok severdim, o beni çok kıskanırdı. Şimdi bak dünyadan hiç haberi yok." ifadelerini kullandı.





Kızları Dilek Mutlu ise babasının son yıllarda unutkanlığının arttığını belirterek "Abdest alıyordu, 5 dakika sonra tekrar alıyordu. Camiye gidiyordu orada uyuyordu. Bulamıyorduk kendisini. Sonra bütün köyü arıyorduk. Şimdi ne konuşabiliyor ne hareket edebiliyor. İnsanın babasını böyle görmesi çok kötü bir şey. Konuşmadığı için sesini unutuyorsun. Tabii ki atamız, babamız bakacağız, sahip çıkacağız." diye konuştu.