5'inci sınıf öğrencisi ormanda tesadüfen buldu: Kilosunu 5 bin TL'ye satıyor

13:0015/09/2025, Pazartesi
IHA
Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşayan 5. sınıf öğrencisi Eymen Bülbül, hafta sonlarını ormanda tesadüfen bulduğu çam sakızlarını toplayarak değerlendiriyor. Sakızların kilosunu 5 bin TL'den satan Bülbül, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Artvin'in Yusufeli ilçe merkezinde eğitim gören Eymen Bülbül, hafta sonları ailesiyle birlikte Taşkıran köyüne gidiyor.

Bülbül, köknar ağaçlarından topladığı sakızları kilosu 5 bin liradan satarak hem ailesine destek oluyor hem de kendi harçlığını çıkarıyor.

Burada köknar ormanlarına çıkan küçük Eymen, metrelerce yüksekliğe tırmanarak çakı yardımıyla ağaçlardan çam sakızı topluyor.

Doğal şifa kaynağı

Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen ve doğal şifa kaynağı olarak görülen çam sakızının kilosu ilçede 5 bin liraya kadar alıcı buluyor. Küçük yaşına rağmen gösterdiği azim ve çalışma disipliniyle dikkat çeken Eymen, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor.

"Maden buldum" 

Eymen’in, babasıyla birlikte ormanda sakız aradığı sırada karşılaştığı yoğun sakızlı bir köknar ağacını bulduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

"Maden buldum!" diyerek sevincini dile getiren Eymen’in mutluluğu, izleyenlerin beğenisini kazandı.


