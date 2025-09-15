5'inci sınıf öğrencisi ormanda tesadüfen buldu: Kilosunu 5 bin TL'ye satıyor

Doğal şifa kaynağı

Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen ve doğal şifa kaynağı olarak görülen çam sakızının kilosu ilçede 5 bin liraya kadar alıcı buluyor. Küçük yaşına rağmen gösterdiği azim ve çalışma disipliniyle dikkat çeken Eymen, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor.