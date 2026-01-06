'8 Ocak'ta infazım olabilir' notu ortaya çıktı: Antalya'da kundaklama davasında kan donduran iddia

'OĞLUMU ORTADAN KALDIRDILAR'

Oğlunun 4 yıldır tehdit aldığını belirten Akdağ, "Evini alabilmeleri için Mete'yi ortadan kaldırmaları gerekiyordu. Kasti olarak çıkarılmış bir yangındır. Antalya'da arkadaşları aracılığıyla bir aileyle tanıştırılıyor. Zaten oğlumun borcu vardı, 'Onu da kapatırım' diye düşündü. Bu kişilerle ben de görüşmüştüm. 'Bir kere daha, son bir kez kredi çekelim, ondan sonra sizin evinizi geri vereceğiz' dediler. Bu işin kurulması için kaç kere kredi çekildiğini bize söylemediler. Benden 400 bin lira istediler. 'Madem banka bu kadar sıkıştırıyor, evrakı gönderin. Kredi miktarı nedir' dedim. 2 yıldır tek bir banka evrakı göstermediler. WhatsApp yazışmaları telefonumda duruyor. Gelinden de önce 800 bin lira, 15 gün sonra 2 milyon lira istediler. Bu böyle devam etti. Artık son çare olarak oğlumu ortadan kaldırdılar" dedi.