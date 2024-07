Adana'da besin zehirlenmesi: Sıcak hava neden oluyor

'Sıcak havada et kararıyor'

Kebapçı Cihangir Korkmaz ise bilindik ve güvenilir yerlerden et ve tavuk tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Adana sıcakları had safhaya ulaştı. Sıcakta etler dışarıda kaldığında gıda zehirlenmelerine yol açıyor. Bizler bunun önlemini alabilmek için etleri soğuk havada muhafaza ediyoruz ve sipariş geldikçe pişirip servis ediyoruz. Bu sıcaklarda insanlar güvenilir ve bildikleri yerlerden et ve tavuğu tüketmeli. Sıcak havada et kararıyor ve gıda zehirlenmesine yol açıyor" ifadelerini kullandı.