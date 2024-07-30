Adana'da besin zehirlenmesi: Sıcak hava neden oluyor

Gıda zehirlenmesi belirtileri

Gıda zehirlenmesinin belirtileri kontaminasyon kaynağına ve tipine göre değişir. Çoğu gıda zehirlenmesinde yaygın olarak görülen belirtiler arasında ateş, karın ağrısı ve krampları, kusma, mide bulantısı ve

sulu veya kanlı ishal bulunur.





Bu belirtiler ve semptomlar, kontamine yiyecekleri yedikten sonra saatler içinde başlayabildiği gibi, bazı vakalarda günler hatta haftalar sonra başlayabilir. Gıda zehirlenmesinin neden olduğu hastalık ise genellikle birkaç saatten birkaç güne kadar sürer.





Gıda zehirlenmesi şüphesinin olduğu durumlarda aşağıda listelenen belirti ve semptomları gösteren bireylerin tıbbi yardım için bir tıp merkezine başvurması gereklidir:

38.4° C'den yüksek ağız içi sıcaklık, aşırı ağrı veya şiddetli karın krampları, aşırı susama, ağız kuruluğu, idrara az çıkma veya hiç çıkmama, şiddetli halsizlik, baş dönmesi ve sersemlik gibi su kaybı ya da dehidrasyon, yani susuzluk belirtileri bulanık görme, kas güçsüzlüğü ve kollarda karıncalanma gibi nörolojik semptomlar

kanlı kusma veya dışkı, sık kusma atakları ve içilen sıvıların tutulamaması ya da

üç günden fazla devam eden ishal gibi semptom ve belirtiler.











