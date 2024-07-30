Adana'da besin zehirlenmesi: Sıcak hava neden oluyor

Adana'da hava sıcaklığının yükselmesi besin zehirlenmeleri vakalarının artmasına sebep oldu. Adana'da acil servise gıda zehirlenmesi semptomlarıyla başvuran hasta sayısı arttı. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül, gıdaları hangi koşullarda risk oluşturduğu hakkında bilgiler verdi.
Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adana'da artan sıcaklıklarla birlikte yaz mevsiminde görülen besin zehirlenmesi vakalarında da artış görülüyor.
Dışarıda herkesin severek tükettiği tavuk döner, et ve balık ürünleri ise en çabuk bozulan gıdalar arasında yer alıyor. Uzmanlar ise et ve tavuğun bilindik, güvenilir yerlerden tüketilmesi gerektiğini öneriyor.
'Başvuran hasta sayısı arttı'
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül, "Hastalarda karın ağrısı, kramp ve ateş gözlemlenebiliyor. Belirtiler hafif seyredip birkaç gün içerisinde düzeliyor ancak bulantı ve kusma fazlaysa destek vermek gerekiyor. Bu dönemde bu vakaları sık görmeye başladık. Acil servise gıda zehirlenmesi semptomlarıyla başvuran hasta sayısı arttı" diye konuştu.
'Saklanma dereceleri çok önemli'
Sıcaklık artışının mikroorganizma ve bakteri sayısının artışına da yol açtığını aktaran Doç. Dr. Sümbül, "Et, tavuk ve deniz ürünleri taze tüketilip iyi pişirilmeli. Eksi 18 ve artı 4 derecede muhafaza edilmeli. Gıdaların saklanması çok önemli. Gıda zehirlenmesinde gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Bu çok yanlış bir uygulama. Antibiyotikler doktor önerisiyle kullanılmalı. Sıcak havalarda tuzlu ayran, soda ve su tüketimi çok önemli. Yeteri kadar sıvı alamayan hastalar hastaneye başvurmalı" dedi.
'Sıcak havada et kararıyor'
Kebapçı Cihangir Korkmaz ise bilindik ve güvenilir yerlerden et ve tavuk tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Adana sıcakları had safhaya ulaştı. Sıcakta etler dışarıda kaldığında gıda zehirlenmelerine yol açıyor. Bizler bunun önlemini alabilmek için etleri soğuk havada muhafaza ediyoruz ve sipariş geldikçe pişirip servis ediyoruz. Bu sıcaklarda insanlar güvenilir ve bildikleri yerlerden et ve tavuğu tüketmeli. Sıcak havada et kararıyor ve gıda zehirlenmesine yol açıyor" ifadelerini kullandı.
'Paket servise dikkat'
Sıcak havada paket servislere de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Bu sıcaklarda paket servisler kısa mesafelere yapılmalı. Merkezde müşteriye hızlı servis olursa gıda zehirlenme riski ortadan kalkar" dedi.
Gıda zehirlenmesi belirtileri
Gıda zehirlenmesinin belirtileri kontaminasyon kaynağına ve tipine göre değişir. Çoğu gıda zehirlenmesinde yaygın olarak görülen belirtiler arasında ateş, karın ağrısı ve krampları, kusma, mide bulantısı ve
sulu veya kanlı ishal bulunur.
Bu belirtiler ve semptomlar, kontamine yiyecekleri yedikten sonra saatler içinde başlayabildiği gibi, bazı vakalarda günler hatta haftalar sonra başlayabilir. Gıda zehirlenmesinin neden olduğu hastalık ise genellikle birkaç saatten birkaç güne kadar sürer.
Gıda zehirlenmesi şüphesinin olduğu durumlarda aşağıda listelenen belirti ve semptomları gösteren bireylerin tıbbi yardım için bir tıp merkezine başvurması gereklidir:
38.4° C'den yüksek ağız içi sıcaklık, aşırı ağrı veya şiddetli karın krampları, aşırı susama, ağız kuruluğu, idrara az çıkma veya hiç çıkmama, şiddetli halsizlik, baş dönmesi ve sersemlik gibi su kaybı ya da dehidrasyon, yani susuzluk belirtileri bulanık görme, kas güçsüzlüğü ve kollarda karıncalanma gibi nörolojik semptomlar
kanlı kusma veya dışkı, sık kusma atakları ve içilen sıvıların tutulamaması ya da
üç günden fazla devam eden ishal gibi semptom ve belirtiler.