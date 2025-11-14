Akım haline geldi: Kızılay tabelası 3'üncü kez yenilendi

"KIZIMIN ISRARIYLA BURAYA GELDİK"





Sosyal medya üzerinden paylaşımları gören bazı gençlerse tabelayla fotoğraf çektirmek için il dışından aileleri ile birlikte Ankara'ya geldi. Ailesiyle birlikte sınava girmek için Antalya'dan Ankara'ya gelen Doğa Orman da annesi Dilek Orman'la beraber 'Kızılay' tabelası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.





Anne Dilek Orman, "Benim haberim yoktu, kızımın ısrarıyla buraya geldik. Birkaç fotoğraf çekindik. Gençler, kendilerine göre bir eğlence üretmişler" dedi.