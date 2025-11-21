Aksaray’da beslenmesi, ticareti yasak olan, keskin bir zehre sahip olup alerjik bünyeler ve çocuk ile yaşlılarda ölümcül etkisi olan Anadolu sarı akrebi satışı yapan şahıs, satış yaptığı esnada doğa koruma ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı. Zehrinin litresi 10 milyon dolar olan akreplere el konulurken şahsa 60 bin 187 lira para cezası kesildi.

1 /6 Olay, Yeni Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir tesiste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, doğa ve hayvanlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapan Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bir şahsın bulundurması, beslenmesi, toplanması ve ticareti yasak olan Anadolu sarı akrebinin satışı yapılacağı bilgisine ulaştı.

2 /6 Bunun üzerine harekete geçen doğa koruma ekipleri kimliğini tespit ettikleri Musa B. (25) isimli şahsı takibe aldı. Yapılan takipte elindeki keskin bir zehre sahip olup alerjik bünyeler ve çocuk ile yaşlılarda ölümcül etkisi olan Anadolu sarı akrebini telefonla görüştüğü şahsa satmaya getiren Musa B., satış yaptığı esnada Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.

3 /6 Doğa koruma ekipleri biri yavru diğeri genç olan 2 Anadolu sarı akrebine el koyarken, şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde 60 bin 187 lira idari para cezası kesti.

4 /6 Doğa koruma ekiplerinin yaptığı açıklamada, akrebin keskin bir zehre sahip olduğu, zehrin kozmetik sanayisinde ve antibiyotiklerin ham maddesinde kullanıldığı ve zehrin litresinin yaklaşık olarak 10 milyon dolar olduğu belirtildi.

5 /6 Öte yandan bu akrebin zehri sağlıklı yetişkinlerde 36-48 saat kadar çok şiddetli kramplar, spazmlar, titreme, aşırı üşüme gibi semptomlar gösterdiği ve ardından kendiliğinden bünyeden atıldığı, ancak alerjik bünyelerde, çocuklar ve yaşlılarda ölümcül etki gösterebileceği belirtildi.