Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki çalışma D-100'de yoğunluğa neden oldu

Ailesiyle Rize'den İstanbul'a giden Ahmet Hamdi Yılmaz, "Normalde otoyolu sürekli kullanıyoruz ama çalışma nedeniyle bu yola girdik. Burada yoğunluk var ve yavaşladık." dedi.





Giresun'dan İstanbul'a giden Aydın Yılmaz da yolda yoğun trafik olduğunu belirterek, "Bayağı yavaş ilerliyor. Büyük ihtimalle hafta sonu olması dolayısı ile memleketine gidenler, tatile gidenlerin dönüşünden dolayı kalabalık." ifadesini kullandı.