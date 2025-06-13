Ankara'da tarihi eser operasyonu: Eski dönemlere ait çok sayıda sikke ve eşya ele geçirildi

Teknik ve fiziki takibin ardından il genelinde icra edilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise tarihi eser olduğu değerlendirilen bin 624 adet sikke ile 126 adet obje olmak üzere toplam bin 750 eser ele geçirildi.