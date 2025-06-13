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Ankara'da tarihi eser operasyonu: Eski dönemlere ait çok sayıda sikke ve eşya ele geçirildi

Ankara'da tarihi eser operasyonu: Eski dönemlere ait çok sayıda sikke ve eşya ele geçirildi

11:2513/06/2025, Cuma
IHA
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Ankara'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen bin 624 adet sikke ile 126 adet obje ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, ülke genelindeki sit alanlarında yapılan kaçak kazılardan ele geçirilen tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. 

Teknik ve fiziki takibin ardından il genelinde icra edilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise tarihi eser olduğu değerlendirilen bin 624 adet sikke ile 126 adet obje olmak üzere toplam bin 750 eser ele geçirildi.

Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınan eserlerin ise Anadolu Selçuklu, Osmanlı, Roma - Bizans Devletleri ve diğer Anadolu beyliklerine ait olduğu belirtildi.


Bir ay süren operasyonlar neticesinde ele geçirilen sikke ve eşyaların milattan sonra 3., 4., 6. ve 11'inci yüzyıllara ait olduğu aktarıldı.

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