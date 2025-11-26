Antalya'da aralarındaki husumeti bitirmek için bir araya gelen iki ailenin buluşmasında kan aktı





22 ADET BOŞ KOVAN TESPİT EDİLDİ





Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus timleri tarafından Imad M.'nin içinde bulunduğu araç Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde üzerinde durduruldu.





Araçtan indirilen olayın Şüphelisi Imad M. ve bir kişi ekipler tarafından kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Imad M. ile tercüman vasıtasıyla yapılan ilk görüşmede olayı gerçekleştirdiğini itiraf ederken suç aletini ise Mandırlar Mahallesi'nde bulunan seralık alan içerisine attığını söylediği öğrenildi.





Imad M. ve araç içerisinde bulunan ismi öğrenilemeyen şahıs ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





Olay yerinde hayatını kaybeden Doğan Duman'ın cansız bedeni ise savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerinde 22 adet boş kovan tespit edildi.











