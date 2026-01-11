Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya’da sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Antalya’da sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

00:4911/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde sulama kanalına düşen 12 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Bayat Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda Abdullah Abdullah (12) isimli yabancı uyruklu çocuk sulama havuzuna düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çocuğu sulama havuzundan çıkarmak için ilk olarak havuzda bulunan su boşaltılırken ihbar üzerine AFAD ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timine bağlı dalgıçlar adrese geldi. Ekiplerin yaklaşık 4 metre derinliğindeki havuzun dibinde yaptıkları araştırma sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. 

 Yapılan ilk incelemede boğularak öldüğü değerlendirilen Abdullah Abdullah’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

#Antalya
#Sulama havuzu
#Çocuk
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Malatya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Malatya kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?