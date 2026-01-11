Antalya’da sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Çocuğu sulama havuzundan çıkarmak için ilk olarak havuzda bulunan su boşaltılırken ihbar üzerine AFAD ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timine bağlı dalgıçlar adrese geldi. Ekiplerin yaklaşık 4 metre derinliğindeki havuzun dibinde yaptıkları araştırma sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.