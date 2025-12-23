Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Gören bir daha baktı: 'Apartman üstü villa' fotoğrafının aslı ortaya çıktı

Gören bir daha baktı: 'Apartman üstü villa' fotoğrafının aslı ortaya çıktı

17:2623/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Ankara'da çekilerek sosyal medyada 'Müteahhitten deniz gören villa' notuyla paylaşılan ve kısa sürede gündem olan 'apartman üstü villa' fotoğrafının açı yanıltması olduğu belirlendi.

Ankara Çankaya ilçesi Ümit Mahallesi'nde yamaçta bulunan 13 katlı apartmanın ön tarafından çekilen fotoğraf, sosyal medyada 'Müteahhitten Ankara'da deniz gören villa' notuyla sosyal medyada paylaşıldı.

Fotoğrafta, apartmanın çatısında gibi görünen villanın müteahhit tarafından yapıldığı iddia edilirken, fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Birçok kişi tarafından paylaşılan fotoğraf için, 'Çok mantıklı, hele imar iznini de aldıysa takdir edilir.'

'Villanın altına apartman yakışmamış' şeklinde yorumlar yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan 'apartman üstü çatı' fotoğrafının açı yanıltması olduğu ortaya çıktı.

Önden çekilen fotoğrafta apartmanın çatısındaymış gibi görünen villa tipi yapının, arka tarafta yamaçta inşa edilen başka bir binanın çatısına ait olduğu görüldü.

#Ankara
#emlak
#konut
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 yılı pasaport ücretleri ne kadar oldu?