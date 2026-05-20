Araç sahipleri dikkat: Eksik ekipmana hem para cezası hem muayene engeli

Araç muayenelerinde kontrol edilen zorunlu ekipman kapsamı genişletilirken, trafikte seyir halinde bulunan sürücüler için de yeni kurallar devreye alındı. Yapılan değişiklikle birlikte araçta bulunması gereken ekipmanların eksik olması halinde sürücülere bin 246 TL idari para cezası kesilebilecek.
Türkiye’de trafikte güvenliğin artırılması amacıyla araç muayene kriterlerinde kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Yeni uygulamayla birlikte, eksik ekipmanla trafiğe çıkan sürücüler hem denetimlerde para cezasıyla karşılaşacak hem de araç muayenesinden geçemeyecek.
Yapılan düzenlemeye göre, araçlarda bulunmayan bazı ekipmanlar artık “ağır kusur” kapsamında değerlendirilecek. Bu durum, muayene sırasında aracın başarısız sayılmasına neden olurken, trafik kontrollerinde ise sürücülere 1.246 TL idari para cezası uygulanabilecek.
Yeni kurallarla birlikte mevcut zorunlu ekipmanlara ek olarak çeşitli teknik ve acil durum araçları da listeye dahil edildi. İlk yardım çantası, reflektör ve yangın söndürme tüpünün yanı sıra artık pense, tornavida, yedek ampul, stepne ya da lastik şişirme kiti, bijon anahtarı, kriko ve çekme halatı da araçta bulundurulması gereken ekipmanlar arasında yer alıyor.
Denetimlerde bu malzemelerin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanırken, muayene istasyonlarında da araçlar ağır kusurlu kabul edilecek.