Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Araç sahipleri dikkat: Eksik ekipmana hem para cezası hem muayene engeli

Araç sahipleri dikkat: Eksik ekipmana hem para cezası hem muayene engeli

07:5320/05/2026, Çarşamba
G: 20/05/2026, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Araç muayenelerinde kontrol edilen zorunlu ekipman kapsamı genişletilirken, trafikte seyir halinde bulunan sürücüler için de yeni kurallar devreye alındı. Yapılan değişiklikle birlikte araçta bulunması gereken ekipmanların eksik olması halinde sürücülere bin 246 TL idari para cezası kesilebilecek.

Türkiye’de trafikte güvenliğin artırılması amacıyla araç muayene kriterlerinde kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Yeni uygulamayla birlikte, eksik ekipmanla trafiğe çıkan sürücüler hem denetimlerde para cezasıyla karşılaşacak hem de araç muayenesinden geçemeyecek.

Yapılan düzenlemeye göre, araçlarda bulunmayan bazı ekipmanlar artık “ağır kusur” kapsamında değerlendirilecek. Bu durum, muayene sırasında aracın başarısız sayılmasına neden olurken, trafik kontrollerinde ise sürücülere 1.246 TL idari para cezası uygulanabilecek.

Yeni kurallarla birlikte mevcut zorunlu ekipmanlara ek olarak çeşitli teknik ve acil durum araçları da listeye dahil edildi. İlk yardım çantası, reflektör ve yangın söndürme tüpünün yanı sıra artık pense, tornavida, yedek ampul, stepne ya da lastik şişirme kiti, bijon anahtarı, kriko ve çekme halatı da araçta bulundurulması gereken ekipmanlar arasında yer alıyor.

Denetimlerde bu malzemelerin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanırken, muayene istasyonlarında da araçlar ağır kusurlu kabul edilecek.

#Araç
#Muayene
#Ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deneyap sınav sonuçları açıklandı mı? 2026 DENEYAP Türkiye sınav sonucu sorgulama ekranı